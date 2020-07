Assassin's Creed Valhalla: Offizielles Gameplay und Release-Termin

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ubisoft hat bei seinem ersten UbiForward-Event in diesem Jahr einen festen Release-Termin für Assassin's Creed Valhalla genannt. Demnach erscheint das Spiel im November dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Außerdem gibt es einen brandneuen Trailer zum Spiel, der rund sechs Minuten Spielszenen zeigt.Bereits vor Ubisofts Online-Event, welches der Publisher als Ersatz für die in diesem Jahr ausgefallene E3 angesetzt hatte, waren Ein­drücke aus dem Action-Rollenspiel ins Netz gelangt. Nun gibt es auch einen ganz offiziellen und etwas kompakteren Einblick in das Spiel. Das neue Video zeigt unter anderem, wie Raubzüge durch kleine britische Dörfer und Angriffe auf gut geschützte Festungen im Spiel aussehen. Dabei kommt auch das deutlich überarbeitete Kampfsystem gut zur Geltung. Spieler können den Kampfstil des wahlweise männlichen oder weiblichen Protagonisten individuell anpassen und haben auch bei der Wahl ihrer Waffen die freie Entscheidung - wer möchte kann auch mit zwei Schilden in den Händen auf die Gegner einprügeln.Ubisoft verspricht eine deutlich größere Gegnervielfalt als in bisherigen Teilen der Reihe. Insgesamt lässt das neue Video keinen Zweifel daran offen, dass auch Assassin's Creed Valhalla wieder sehr kampfbetontes Gameplay liefern wird, dennoch bleiben die Schleich­me­cha­ni­ken und Tarnungsoptionen nicht gänzlich außen vor. Viele Missionen dürften sich daher wohl auch ganz ohne Blutvergießen beenden lassen.Weiterhin hat Assassin's Creed Valhalla nun auch einen Veröffentlichungstermin: Das neue Spiel startet nämlich am 17. November 2020 für den PC, Google Stadia und die aktuelle Konsolengeneration. Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X dürften aber kurz nach dem Erscheinen der beiden Konsolen ebenfalls in den Handel kommen.