Assassin's Creed Valhalla: Die Wikinger lassen es im Trailer krachen

Der französische Publisher Ubisoft hat vor kurzem offiziell verraten, dass der nächste Teil der Assassin's Creed-Reihe in den hohen Norden führt und den Untertitel Valhalla trägt. Nun wurde dazu ein Cinematic Trailer veröffentlicht und dieser dürfte wohl allen bekannt vorkommen, die die Serie Vikings kennen. Denn die Entwickler haben was Setting und Story betrifft sicherlich näher hingesehen, was aber angesichts der Qualität der Serie alles andere als ein Fehler ist. Kurzum: Man darf auf das Spiel schon gespannt sein.