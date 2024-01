Alone in the Dark: Neuer Trailer begrüßt uns im Derceto-Anwesen

THQ Nordic und das Studio Pieces Interactive arbeiten derzeit an einem Neustart der Spielereihe Alone in the Dark. Nachdem das ursprünglich geplante Erscheinungsdatum im vergangenen Jahr nicht eingehalten werden konnte, steht der Release nun für Mitte März 2024 im Kalender. Ein neuer Trailer soll die Wartezeit ein wenig versüßen.Das Video liefert Einblicke in das Derceto-Herrenhaus, welches Spieler wahlweise als Emily Hartwood oder Detective Edward Carnby erkunden dürfen. Die beiden suchen dort nach Hinweisen, die das Verschwinden von Emilys Onkel in dem als Nervenheilanstalt genutzten Anwesen erklären könnten.Schnell wird aber klar, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht und eine böse Macht tief im Inneren des Gemäuers lauert. Neben allerlei Rätseln und Gesprächen mit Insassen stehen somit auch Begegnungen mit Monstern an der Tagesordnung.Alone in the Dark erscheint am 20. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S