Alone in the Dark: Trailer zum Start des Remakes für PC und Konsole

Alone in the Dark hat bis heute einen besonderen Platz im Herzen vieler (älterer) Horror-Fans, für jüngere Spieler dürfte die originale Trilogie inzwischen aber ziemlich angestaubt wirken. Eine Neuinterpretation des ersten Teils soll jetzt AITD-Veteranen wie Neueinsteiger gleichermaßen begeistern.Pünktlich zur heutigen Veröffentlichung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S zeigen THQ Nordic und der schwedische Entwickler Pieces Interactive im Lauch-Trailer, was die Mutigen erwartet, die sich wahlweise als Privatermittler Edward Carnby (dargestellt von David Harbour) oder Emily Hardwood (Jodie Comer) in das unheimliche Derceto Manor wagen. Das als Sanatorium genutzte Anwesen gilt nämlich als der letzte bekannte Aufenthaltsort von Emilys Onkel, bevor dieser spurlos verschwunden ist und schnell wird deutlich, dass es in der Villa nicht mit rechten Dingen zugeht.Das Spiel bleibt also der Grundidee des 1992 erstmals veröffentlichten Originals treu. Dies gilt auch für das Gameplay, welches erneut Survival-Horror, Rätsel und Action-Adventure-Elemente miteinander verknüpft. Zu beachten gilt: Trotz der beiden spielbaren Charaktere gibt es in Alone in the Dark keinen Koop-Modus, sodass man sich allein gruseln muss. Allerdings erhalten Edward und Emily einen jeweils anderen Blick auf die Geschichte, sodass sich ein doppeltes Durchspielen durchaus lohnt.Bereits seit vergangenem Mai ist übrigens ein kostenlos spielbarer Prolog zu Alone in the Dark auf allen drei Plattformen ( Steam PlayStation ) verfügbar. Darin dürfen wir die Schrecken der Derceto-Villa aus der Sicht des 11-jährigen Mädchens Grace Saunders erfahren.