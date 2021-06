Psychonauts 2 hat einen neuen Release-Termin und Trailer erhalten

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Psychonauts 2 musste in der Vergangenheit schon mehrfach verschoben werden und stand zuletzt sogar gänzlich ohne Termin da. Beim Xbox & Bethesda Games Showcase zur E3 2021 hat das Spiel nun aber ein hoffentlich finales Release-Datum erhalten, welches gar nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt. Außerdem liegt ein neuer Gameplay-Trailer vor, der das bereits aus dem Vorgänger bekannte Psychonauts-Feeling vermittelt.In der Fortsetzung geraten die Psychonauten in eine brenzlige Situation, denn anscheinend ist es einem Maulwurf gelungen, sich in ihr Hauptquartier einzuschleusen. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle des Akrobaten und Hellsehers Razputin Aquato, der seine Fähigkeiten dazu einsetzen muss, den Eindringling zu enttarnen. Dieser verfolgt offenbar ein gefährliches Ziel und will den gefährlichen Psycho-Schurken Maligula aus dem Reich der Toten zurückholen.Sollte es zu keiner weiteren Verschiebung kommen, erscheint Psychonauts 2 am 25. August 2021 für den PC, die Xbox One Xbox Series X und PlayStation 4 . Dank Abwärtskompatibilität kann es außerdem auf der PlayStation 5 gespielt werden.