Yeelight Smart LED Lampe 1S: Dimmbare Glühbirne fürs Smart-Home

Vorteile

800 Lumen Hell

Alexa & Google Home, Apple HomeKit kompatibel

Als EU Version erhältlich

Sinnvolle Themen bereitgestellt

EU-Ware mit EU-Service

Dimmbar

Geschwindigkeit der Farbverläufe kann eingestellt werden

Neutral

App-Zwang (für mehr als Farbe weiß)

Standort-Freigabe

Probleme bei Xiaomi Home-Anmeldung

Lampe kann auch mal im Alltag (mit bspw. Kindern) "ausversehen" resettet werden

Kein eigenes Mikrofon für Musikmodus (Sinnhaftigkeit sei mal dahin gestellt)

Nachteile

Mit 190 Gramm schwer

Nur 2,4 GHz Netzwerke

Wer seine Zimmerbeleuchtung nicht mehr nur klassisch per Lichtschalter bedienen, sondern dies per Sprachbefehl oder Smartphone-App bewerkstelligen möchte, kann mittlerweile zwischen einer großen Anzahl an Leuchtmitteln wählen. Dazu zählt auch die Xiaomi Yeelight Smart LED Lampe 1S, die in einer neuen Generation erhältlich ist. Im Test zeigt unser Kollege Timm Mohn , wie die Lampe eingerichtet wird und wie gut die Steuerung über Google Home funktioniert.