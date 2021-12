Yeelight LED Deckenleuchte 450: Smartes Licht für große Räume

Vorteile

Einfache Montage

Auch für große Räume geeignet (bis 35qm)

Bluetooth-Fernbedienung für den Schreibtisch

Steuerung per Sprachbefehl, Remote, App oder Lichtschalter möglich

Kompatibel mit HomeKit, Alexa, SmartThings, Google Assistant

Dübel und Schrauben für Montage liegen bei

IP50 Schutz gegen Insekten

Kein Fiepen wahrnehmbar

Neutral

Kein 5 GHz WLAN

Leichtmittel ist nicht austauschbar

Negativ

Keine Knopfzelle für Fernbedienung im Lieferumfang

Geht es um Deckenlampen hat man die Qual der Wahl: groß oder klein, rund oder eckig - die Auswahl ist groß. Bei der Yeelight LED Deckenleuchte 450 handelt es sich um eine große Deckenlampe, die nicht nur laut Artikelbeschreibung mit einem großen Abstahlwinkel daherkommt: Nach der Montage in einem Büro mit knapp 28qm ist dieses angenehm hell und wird gleichmäßig ausgeleuchtet. Ausgereizt wurde das Potenzial der LED Deckenleuchte 450 damit nicht: laut Hersteller lässt sie sich auch in Räumen mit bis zu 35qm montieren. Während die Yeelight LED Deckenleuchte sich vor allem für kleinere Zimmer eignet, kann man die LED Deckenleuchte 450 auch in größeren Zimmern anbringen: Bei unserem Kollegen Timm Mohn beleuchtet die wahlweise kalt- oder warmweiß leuchtende Lampe das Büro. Wer sein Zimmer neugestalten möchte, sollte vorher planen, welche Lampengröße optisch in den Raum passt und sich danach für eine der beiden Leuchtmittel entscheiden.Da sich Yeelight auf smartes Licht spezialisiert hat, ist auch die LED Deckenleuchte 450 mit der Hersteller-eigenen App kompatibel. Über jene kann die Lampe bedient, verschiedene Szenarien eingestellt und die Software auf den neuesten Stand gebracht werden. Zwar sind in der täglichen Bedienung vor dem kürzlich durchgeführten Update keine Fehler aufgefallen, es ist trotzdem schön zu sehen, dass sich der Hersteller im bereits späten Produktzyklus um seine Produkte kümmert. Für die Verbindung zum Smartphone setzt Yeelight auf Bluetooth, während 2,4-GHz-WiFi für die Verbindung zum Router verbaut wurde. Auch die beiliegende Fernbedienung wird über Bluetooth gekoppelt. Sie kann also auch auf etwas Distanz, bspw. aus dem Flur heraus bedient und das Licht von außerhalb eingeschaltet werden.Ein großer Abstrahlwinkel kann beim Lampenkauf entscheidend sein: Eine Kellerwohnung am Hang würde bei Lampen mit weniger Leuchtleistung gerade im aktuellen Winter in Dunkelheit versinken. Ähnlich wie die Yeelight LED Deckenleuchte kommt die 450er mit einer IP50 Zertifizierung daher. Diese konnte sich im letzten halben Jahr unter Beweis stellen: Keine Insekten oder Tiere sind in die Lampe eingedrungen. Gerade bei Kellerwohnungen ist dieser Schutz unabdingbar. Sollten sich wider Erwarten doch Insekten einschleichen, kann man sich an den Yeelight-Support wenden. Das war aber im Verlauf der bisherigen Nutzung nicht notwendig. Da die Lampe im Büro angebracht ist, wird sie auch als Grundlicht für die Videos unseres Kollegen verwendet. Durch die Lichtsituation am Hang musste die LED Deckenleuchte 450 von Tag eins an die versprochene Leistung bringen, damit die seit dem Umzug entstandenen Videos nicht im Dunkeln stattfinden. Den Helligkeitsunterschied im Raum mit ein- bzw. ausgeschalteter 450er kann man sich bspw. im Video zum Wemax Advanced über das obenstehendes Video hinaus genauer anschauen.Beim Hersteller selbst ist die Lampe auf den ersten Blick etwas teurer als auf Amazon. Allerdings versendet Yeelight im eigenen Shop kostenlos, während beim Versandriesen noch 6,80 Euro Versandkosten anfallen. Da es sich tagesaktuell beim Amazon Marketplace-Anbieter auch um die deutsche Yeelight-Niederlassung aus Seeshaupt handelt und somit das gleiche Angebot handelt, kann man guten Gewissens direkt beim Hersteller einkaufen. In beiden Fällen ist die Ware zum aktuellen Zeitpunkt (Dezember 2021) auf Lager und dürfte somit noch rechtzeitig zu Weihnachten zugestellt werden.