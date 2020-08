Für heiße Tage: Xiaomi-Ventilator mit Smartphone-Steuerung & Akku

Das gewisse Extra

Vorteile

Je nach Stufe sehr leise

Durchaus lange Akkulaufzeit

Via "Hey Google" zu aktivieren

Via App sehr fein zu steuern

LEDs lassen sich abschalten

Sound lässt sich abschalten

Netzstecker nicht fest verbaut

Neigungs- und Schwenkwinkel einstellbar

Schnell aufgebaut

Mit der Zeit gibt es Firmware-Updates

Neutral

Im Gegensatz zu älteren Modellen ohne Power-Bank-Modul

Nur eine feste Höhe

Negativ

Nur in Weiß verfügbar

Keine Akkustandanzeige via App oder am Gerät

Nachfolger verfügt über Akku-Anzeige (ist aber teurer)

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der chinesische Technologie-Konzern Xiaomi arbeitet weiterhin daran, alle möglichen elektrischen Haushaltsgeräte in ein gemeinsames Ökosystem umzuwandeln, das sich über das Smartphone steuern lässt. Passend zum Wetter der kommenden Tage gibt es nun beispielhaft auch einen Stand-Ventilator. Unser Kollegen Timm Mohn hat sich des Gerätes angenommen und kann nun einen kühlen Kopf behalten.Das Produkt mit der Bezeichnung Smartmi Standing Fan 2S tut im Grunde genau das, was alle anderen Ventilatoren dieser Art auch tun: Ein Elektromotor treibt ein Gebläse an, das die Luft in Räumen in Bewegung bringt und so bei hohen Temperaturen ein angenehmeres Klima schafft. Der Vorteil liegt allerdings darin, dass das System eben per Smartphone gesteuert werden kann und dabei sogar über Funktionen zur Zeitsteuerung verfügt. Es ist also problemlos möglich, in warmen Nächten bei sanftem Wind einzuschlafen und den Ventilator trotzdem nicht bis zum Morgen laufen zu lassen.Eine weiterer Pluspunkt ist der integrierte Akku. So kann man das Gerät auch schnell mal mit in den Garten nehmen und muss nicht extra ein Kabel verlegen, um auch dort Kühlung zu bekommen.