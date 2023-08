Xiaomi Redmi Pad SE: Erste Eindrücke zum neuen Einsteiger-Tablet

Gutes Display, alter Qualcomm-Chip

Xiaomi hatte erst kürzlich ein neues Einsteiger-Tablet angekündigt, welches demnächst auch in Deutschland erscheint: Das Redmi Pad SE kommt ab 199 Euro in den Handel und bietet somit zu einem vergleichsweise günstigen Preis ein 11 Zoll großes Display, 4 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und ein Metallgehäuse. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat es ausgepackt.Das Xiaomi Redmi Pad SE besitzt ein 11 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Mit 400 Nits ist es ziemlich hell und auch die Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz ist angesichts des Preises ordentlich.Xiaomi verbaut den Qualcomm Snapdragon 680 Prozessor, dem je nach Modell 4 GB, 6 GB oder sogar 8 GB RAM zur Seite stehen. Somit gibt es viel Arbeitsspeicher, etwa fürs Multitasking, für aufwendigere Spiele dürfte das Tablet wohl aber zu langsam sein.Der interne Speicher ist 128 GB groß und per microSD-Karte erweiterbar. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 5-Megapixel-Frontkamera, eine 8-Megapixel-Hauptkamera und insgesamt vier Lautsprecher. Als Betriebssystem gibt es Android 13 mit aufgesetzter Benutzeroberfläche MIUI 14. Xiaomi wird auch eine offizielle Schutzhülle anbieten, jedoch kein Tastaturcover.