Was tun bei Maskenpflicht? - Es darf gern individuell sein

Vielfalt in der Krise

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Es herrscht inzwischen fast überall Maskenpflicht. Öffentliche Transportmittel dürfen nicht mehr mit unbedecktem Gesicht betreten werden. Geschäfte auch nicht. Und noch immer dürften sich viele die Frage stellen, woher sie denn jetzt ein entsprechendes Kleidungsstück bekommen sollen. Die einfachste Variante wäre natürlich: Selber nähen. Und wer nicht nähen kann, wendet sich eben an jene, die es können und ihre Erzeugnisse online verkaufen.Kleinproduzenten sind dabei vor allem auf Etsy zu finden. Unser Kollege Timm Mohn hat die dortigen Angebote ausprobiert und kann im Grunde nur Positives berichten. Der große Vorteil dieser Plattform liegt auch darin, dass hier viele kleine Anbieter mit einer enormen Kreativität zu finden sind. So kann man oft davon ausgehen, dass man definitiv mit einem Unikat glänzen kann.Und falls Etsy nichts für euch ist: Wer ein wenig mit offenen Augen durchs Netz surft, wird mittlerweile über vielfältigste Möglichkeiten stolpern, wie man sich selbst Masken basteln kann. Näh-Kenntnisse werden nicht in allen Fällen benötigt. Aber notfalls tut es ja auch der gute alte Schal, der im Winter ohnehin kaum gebraucht wurde und nun doch noch nützlich sein kann. Die Hauptsache ist ohnehin, dass jeder seine Körperflüssigkeiten bei sich behält.