ViewSonic M1 Plus: Portabler Beamer mit mehr Leuchtkraft

Vorteile

Android inbegriffen für Medienwiedergabe (bspw. Kodi)

2 x 3 Watt Harman Kardon Lautsprecher für mobile Wiedergabe ausreichend

Akku hält 2 Stunden Film problemlos durch

SD-Karten Slot (Speicher-Erweiterung ohne USB-Stick

USB-C-Port & USB-C-Kabel im Lieferumfang

Kein WiFi-Dongle notwendig

Fernbedienung mit AAA-Akkus (keine Knopfzelle)

300 Lumen sind deutlich heller als der M1 Mini Plus

Standfuß zur Ausrichtung der Linse

Standfuß schützt Linse beim Transport

Stofftasche inkl. Im Lieferumfang

Neutral

WVGA-Auflösung

Kein Auto-Focus

WiFi-Passwörter nur bis 20 Zeichen

Stativschrauben-Einlassung nicht kompatibel zu einigen Schnellspannplatten

Nachteile

Veraltetes Android 5.1.1 (Stand 2017)

Viele Apps nicht im App Store verfügbar

Mit dem M1 Plus hat ViewSonic einen kompakten Beamer im Angebot, der im Vergleich mit dem kleineren Schwesterprodukt M1 Mini Plus eine deutlich höhere Leuchtkraft mitbringt. Das System ist trotzdem klein genug, um es jederzeit auf Reisen mitzunehmen. Wie unser Kollege Timm Mohn euch zeigen kann, lassen sich so auch Aufenthalte auf geschäftlichen Reisen gut überbrücken.