Übertrifft die 8 Zoll große Konkurrenz: Das Lenovo Tab M9 im Test

Display und Performance

Weitere Ausstattung

Tablets mit 9 Zoll (22,86 cm) großem Display sind eher selten. Das Lenovo Tab M9 positioniert sich genau in dieser Lücke zwischen den sonst üblichen Geräten mit 8 Zoll oder 10 Zoll. Ab rund 160 Euro werden weiter ein Metallgehäuse, ein helles Display, ein MediaTek Helio G80 sowie Android 12 geboten.Wie unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test bestätigt, ist das Lenovo Tab M9 kaum größer als die meisten erhältlichen 8-Zöller, die in der Regel dickere Displayrahmen besitzen. Der Bildschirm löst mit 1340 x 800 Pixeln auf, was gerade noch ausreichend ist. Überzeugen können jedoch die Helligkeit (400 Nits) und auch die Blickwinkel sowie Farben.Lenovo rüstet das Tab M9 mit einem MediaTek Helio G80 aus. Dadurch ist es schneller als die meisten Tablets mit 8 Zoll großem Display. Für Spiele wie Apex Legends, World of Tanks, Asphalt 9 oder Banana Kong 2 ist es durchaus geeignet, wenn man nicht unbedingt mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen muss. Der Hauptspeicher ist wahlweise 3 GB oder 4 GB groß, zudem bietet Lenovo Modelle mit 32 bis 128 GB Speicherplatz an. Modelle mit LTE gibt es ebenfalls, eine Ohrmuschel zum Telefonieren fehlt diesen jedoch.Musik und Töne spielt das Tab M9 über zwei Lautsprecher mit durchaus gutem Klang ab, man muss aber auch hier natürlich den Preis des Tablets im Auge behalten. Einen klassischen 3,5 mm Audioanschluss gibt es ebenfalls. Während die Frontkamera mit 2 Megapixeln auflöst und so kaum für gute Fotos zu gebrauchen ist, gelingen mit der 8-Megapixel-Hauptkamera durchaus schöne Aufnahmen.Zwar ist auf dem Lenovo Tab M9 derzeit Android 12 vorinstalliert, jedoch wurde ein Update auf Version 13 bereits in Aussicht gestellt. Zudem gibt es drei Jahre lang Sicherheitsupdates. Die Benutzeroberfläche wurde von Lenovo kaum angepasst. Positiv anzumerken ist, dass das Tablet den Widevine Level L1 besitzt, Netflix und Co. laufen somit in HD-Auflösung.