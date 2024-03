Tenways CGO800S: Günstiges und gutes E-Bike für die Stadt

Pflegeleichter Riemenantrieb

Beim Tenways CGO800S handelt es sich um ein E-Bike für den urbanen Raum. Der motorisierte Drahtesel setzt auf einen Mivice M070 250 Watt Hinterradnabenmotor. Die Power des 250 Watt Motors kann dank Drehmomentsensor direkt ausgenutzt werden. Gerade an Ampeln ist die augenblicklich zur Verfügung stehende Leistung ein echter Zugewinn im Vergleich zu Fahrrädern ohne Drehmomentsensor. Im Rahmen sitzt ein 374,1 Wattstunden-Akku , der für 100 Kilometer Reichweite ausreichen soll. Laut Tenways schafft das CGO800S Steigungen bis zu 10 Grad. Je nach körperlicher Fitness und Körpergewicht können steilere Straßen befahren werden - es wird nur etwas anstrengender. Tenways gibt die maximale Zuladung mit 120 Kilogramm an. Das E-Bike selbst wiegt 23 Kilogramm. Das Fahrrad ist in Sky Blue, Midnight Black und Pebble Grey verfügbar.Grundsätzlich liefert Tenways alles mit, was für den Aufbau und die Wartung des E-Bikes notwendig ist. Vom Schraubenzieher bis hin zur eben erwähnten Luftpumpe. Über die Konstruktion des Fahrrads sowie dessen Wartung kann man sich im ansprechend gestalteten Handbuch informieren. Die einzelnen Kapitel sind ansprechend gestaltet und geben einen guten Überblick über u.a. die Unterstützungsstufen des Motors. Traut man sich den Aufbau nicht zu, kann der Fahrradladen um die Ecke aushelfen Das CGO800S setzt auf einen Riemenantrieb. Dieser ist pflegeleicht und kann nicht rosten. Dafür entfällt die Möglichkeit, hoch- und runterzuschalten. Das Fahrgefühl in der Stadt ist dennoch mehr als ansprechend. Das nicht von einer springenden Kette gestörte Fahrgefühl ist mit ein Grund, warum Riemenantrieb-Fahrräder so beliebt sind. Tenways garantiert, dass der Riemen mindestens 30.000 Kilometer durchhält. Zum positiven Gesamteindruck trägt auch der Lenker bei. Sei es die Lichtanlage oder die Klingel: Jedes Bedienelement ist gut zu erreichen. Zu den Steuerungselementen gehört die Einstellung der Unterstützungsstufe. Die Kraft des Motors kann in fünf Stufen hoch- bzw. heruntergeschaltet werden. Der M-Button dient zur Passwort-Eingabe und für die Einstellungen. Rechts befindet sich die Klingel sowie die Lichtanlage und der Power-Button. Über jenen wird das Fahrrad eingeschaltet. Auf dem Display ist nachfolgend groß die aktuelle Geschwindigkeit zu sehen. Des Weiteren zeigt das Tenways-Display die gesamte Laufzeit des Fahrrads, die Dauer des aktuellen Trips und die Unterstützungsstufe an. Über den M-Button können die verschiedenen Einstellungen durchgeschaltet werden. Dazu gehören die Batterie-Informationen, welche auch die Reichweite und die Batterie-Zyklus-Zahl beinhalten.Startet man das Fahrrad, wird eine vierstellige PIN abgefragt. Der Code kann deaktiviert werden, er stellt allerdings ein gutes Sicherheitsfeature dar. Wer das Zugangspasswort nicht kennt, kann das Fahrrad nicht elektrisch fahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein E-Bike ohne E-Antrieb aber mit Riemenantrieb klaut, ist denkbar gering. Unser Kollege Timm Mohn empfiehlt, ein Passwort festzulegen und das Feature nicht zu deaktivieren. Standardmäßig gibt man das Fahrrad mit dem Code "0000" frei.Das 800S verfügt über einen herausnehmbaren Akku. Die maximale Reichweite des 374,1 Wattstunden-Akkus gibt der Hersteller mit 100 Kilometer an. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig vom Wetter, dem Gewicht des Fahrers und eventuellen Steigungen auf der Strecke. Wer etwas schwerer ist und gleichzeitig mehrmals in der Woche Berge hochfährt, wird den Akku öfter nachladen müssen als schlankere Menschen im Flachland. Von 0 auf 100 Prozent lädt das E-Bike in 4,5 Stunden. Erfreulicherweise setzen aktuell alle E-Bikes des niederländischen Herstellers auf dasselbe Netzteil, sodass es in einem Haushalt, der mehrere unterschiedliche Tenways-Fahrräder besitzt, zu keiner Verwechselung kommen kann. Ist der Akku wieder fit, kann es erneut auf Tour gehen. Die SR SUNTOUR Federgabel sorgt für eine angenehme Fahrt, und der breite Selle Royal-Sattel verhindert Schmerzen bei längeren Fahrten. Sollte man dennoch Probleme haben, lässt er sich leicht austauschen. Das Fahrgefühl ist sehr stabil, sodass man nicht ins Ungleichgewicht kommt, wenn man einen Fahrtrichtungswechsel mit der Hand anzeigt.Das Tenways CGO800S ist ausschließlich als Tiefeinsteiger erhältlich. Das macht es jedoch nicht zwangsläufig zu einem reinen Frauenfahrrad: Insbesondere Personen, die einen Korb anbringen möchten, werden den leicht zugänglichen Einstieg zu schätzen wissen. Anders als beim AGO X bietet der Hersteller nur eine Rahmengröße beim CGO800S an. Das Tenways CGO800S ist aktuell für 1.899 Euro beim Hersteller selbst verfügbar . Ab Werk sind für Newsletter-Abonnenten bereits der Fahrradständer, die Schutzbleche und der Gepäckträger vorinstalliert. Laut Tenways wird diesem Gratis-Zubehör ein Wert von 154 Euro zugeschrieben. Der Hersteller gibt zwei Jahre Garantie auf das CGO800S. Diese Garantie schließt auch den Akku mit ein.