Tarion TYB-L: Flexibler Kamera-Rucksack mit viel Alltags-Stauraum

Flexibel und gut verarbeitet

Wer sich mit seiner Arbeits-Technik des Öfteren vom Schreibtisch wegbewegen muss, wird schnell merken, dass man nicht nur bei den Gadgets ganz genau hinschauen muss. Letztlich geht nichts über Taschen und Rucksäcke, die möglichst perfekt zum eigenen Geschmack, Verhalten und Bedarf passen. Denn diese können am Ende den Unterschied darüber ausmachen, ob man entspannt in den Feierabend geht oder sich völlig fertig nach Hause schleppt.Die Kollegen von ValueTech TV kennen das Problem und probieren immer wieder mal neue Optionen aus. Aktuell wurde der Tarion TYB-L getestet, dabei handelt es sich um einen Rolltop-Kamerarucksack, der neben dem Stauraum für die Fototechnik auch noch ein großes Fach für alltägliche Dinge bietet - sei es das Notebook, der Einkauf auf dem Heimweg oder die Dinge für eine Hotelübernachtung.Das Produkt erweist sich in vielen Belangen als sehr flexibel und gut durchdacht. Einziger echter Negativ-Punkt ist die Stativ-Aufhängung. Diese ist an der Unterseite zu finden und funktioniert in der Praxis nicht besonders gut. Wer aber normalerweise kein Stativ dabei hat, dürfte mit dem Rucksack durchaus glücklich werden.