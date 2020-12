Tado-Heizungssystem: Wohlige Wärme über das Smartphone

Vorteile

Google Home / Amazon Alexa / Apple Home Kit kompatibel

Weist auf offene Fenster hin (auch ohne Auto Assist)

Kann vorheizen, wenn man sich dem Zuhause nähert

Datenlage über Heizverhalten

Schickes Design

Lange Akkulaufzeit

Leiser Betrieb

Erweist sich im Betrieb als zuverlässig

Wertet Klima-Situation im Raum aus (und weist darauf hin, wenn gelüftet werden sollte)

Neutral

Auto-Assist kostenpflichtig, aber optional

Anleitungen teils über den PC abzurufen

Nachteile

Kann je nach Anzahl der Heizungen ganz schön ins Geld gehen

Der Winter ist in vielen Regionen angekommen und so dürfte so mancher auf die Idee kommen, die Heizungen in der Wohnung endlich auch über das Smartphone steuern zu können. Das kann man beispielsweise mit dem Tado WiFi-Heizungssystem tun. Dieses besteht aus Thermostaten und einer Steuerungseinheit, die über die üblichen Smart-Home-Anwendungen inklusive der üblichen Sprachassistenten ferngesteuert werden können. Unser Kollege Timm Mohn hat das Produkt getestet.