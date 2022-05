Galaxy Tab S8 und S7 im Vergleich: Derzeit nur kleine Unterschiede

Bessere Performance noch nicht spürbar

S8 wird länger mit Updates versorgt

Samsung hat in diesem Jahr mit dem Galaxy Tab S8 einen Nachfolger zum Tab S7 veröffentlicht. Vor allem im Inneren hat sich einiges getan, dennoch sind sich beide Tablets insgesamt sehr ähnlich. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat beide Modelle miteinander verglichen und er erklärt, ob sich ein Wechsel zum Galaxy Tab S8 lohnt.Samsung verbaut beim Galaxy Tab S8 den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , 8 GB RAM und 128 beziehungsweise 256 GB Speicher. Damit ist es zumindest in Benchmarks ein wenig schneller als das anderthalb Jahre alte Galaxy Tab S7. Dieses nutzt den Snapdragon 865+ und es stehen 6 GB RAM sowie ebenfalls bis zu 256 GB Speicherplatz zur Verfügung. Bei alltäglichen Aufgaben ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Performance-Unterschied zwischen beiden Tablets festzustellen. Dies gilt auch für Spiele wie PUBG Mobile oder Fortnite.Bei den Kameras gibt es kleine Unterschiede: So löst die Frontkamera beim Galaxy Tab S7 mit 8 Megapixeln auf, beim S8 ist eine 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera verbaut. Die Hauptkamera löst jeweils mit 13 Megapixeln auf, der Ultraweitwinkel auf der Rückseite ist beim Galaxy Tab S8 mit 6 anstatt 5 Megapixeln ein wenig besser.Das Design beider Tablets ist gleich. Sie besitzen beide ein Metallgehäuse, einen USB-Typ-C-Anschluss und vier Lautsprecher. Die Displays sind jeweils 11 Zoll groß, lösen mit 2560 x 1600 Pixeln auf und unterstützen bis zu 120 Hertz. Änderungen beim S Pen gibt es keine.Auch die Software beider Tablets ist derzeit (nahezu) identisch: Sie nutzen Android 12, jedoch ist Samsungs Benutzeroberfläche OneUI beim Galaxy Tab S8 ein wenig neuer. Es gilt jedoch zu bedenken, dass Samsung das Tab S8 noch länger mit Updates versorgen wird.