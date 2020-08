Tablet-Vergleich: Lenovo Duet Chromebook vs. Apple iPad 7

Das Lenovo Duet Chromebook ist ein recht neues Tablet mit Chrome OS, Tastatur-Dock und Unterstützung für Eingaben per Stylus. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat sich mit der Frage beschäftigt, wie gut sich das Tablet im direkten Vergleich mit dem schon länger erhältlichen Apple iPad 7 schlägt und geht dabei neben den Unterschieden beim Betriebssystem auch auf die Verarbeitung und tech­nischen Details ein.Während das Lenovo Duet Chromebook direkt mit einem Tastatur-Dock ausgeliefert wird, muss dieses für das iPad 7 separat erworben werden. Zwar wirkt die offizielle Apple-Tastatur etwas hochwertiger, dennoch liefert die Lenovo-Tastatur im Vergleich das bessere Schreibgefühl, was unter anderem an den unterschiedlichen Aufstellwinkeln und dem größeren Tastenhub liegt. Auch bietet nur diese ein Touchpad.Die Displays beider Geräte sind sich sehr ähnlich, auch wenn der Bildschirm des iPad 7 im direkten Vergleich ein wenig heller und schärfer ist. Leider ist es dafür nicht laminiert, was vor allem bei Eingaben mit dem Stift ein Nachteil ist. In Benchmarks hat das iPad 7 nahezu in jeder Hinsicht die Nase vorn, weshalb hier auch Spiele besser laufen.