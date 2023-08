Soundcore Motion Boom Plus: Starke Bluetooth-Box im Test

Soundcore macht viel richtig

Bei der Soundcore Motion Boom Plus handelt es sich um einen 80-Watt-Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp-Funktion. Im Inneren sitzen zwei 30-Watt-Woofer sowie zwei 10-Watt-Hochtöner. Die Bluetooth-Box wiegt 2,28 Kilogramm. Im Alltag merkt man dem Lautsprecher besagtes Gewicht durch den Henkel allerdings nicht an, wie sich im Test zeigte. Auch der Tragegurt verteilt die Last gleichmäßig auf der Schulter. Der 13.400-mAh-Akku im Inneren ermöglicht eine durchaus lange Wiedergabezeit. Die Motion Boom Plus kann auch als überdimensionale Powerbank verwendet werden. Die Box verbindet sich über Bluetooth 5.3 mit anderen Geräten. Ein Klinkenanschluss ist allerdings auch vorhanden. Dank der IP67-Zertifizierung kann der Lautsprecher auch mal nass werden. Soundcore spricht davon, dass selbst Kaffee der Bluetooth-Box nichts ausmachen würde. Über PartyCast 2.0 können bspw. zwei Motion Boom Plus Lautsprecher miteinander verbunden werden. Die Anzahl an Soundcore-Speakern scheint aber nicht limitiert: Soundcore selbst schreibt von einer unbegrenzten Anzahl an Geräten, die über PartyCast 2.0 verbunden werden können.Zu Beginn sollte die Soundcore Motion Boom Plus mit der kostenlosen App verbunden werden. Diese ist im App- und Play-Store verfügbar ( iOS Android ). Über die App werden Software-Updates verteilt und der Equalizer kann eingestellt werden. Auf der Amazon-Artikelseite wurde vermerkt, dass man für das beste Sound-Erlebnis die Motion Boom Plus auf den neuesten Stand bringen sollte. Bei unserem Kollegen Timm Mohn war dies allerdings bereits der Fall. Fernab von den OTA-Updates ist die Box im Auslieferungszustand bereit für eine ausufernde Party. Für eine solche eignet sich die Motion Boom Plus aufgrund ihrer langen Akkulaufzeit : je nach Lautstärke und Bass-Einstellungen kann die Bluetooth-Box bis zu 20 Stunden Musik wiedergeben. Über den USB-A-Port auf der Rückseite lassen sich Smartphones oder andere Geräte laden. Da die Motion Boom Plus wasserdicht ist, kann es sich dabei auch um die Xiaomi Pulse Water Gun , die diesen Sommer auf keiner spritzigen Party fehlen darf, handeln. Die Motion Boom Plus selbst wird per USB-C-Kabel geladen. Ein Netzteil für besagtes Kabel liegt allerdings nicht bei. Der Mutterkonzern Anker hat einige USB-C-Ladegeräte im Sortiment Die Soundcore Motion Boom Plus lässt sich für verschiedene Einsatzzwecke verwenden. Der Fokus dürfte auf Musik und die damit verbundene Party-Stimmung liegen. Ebenso eignet sich die Box aber auch fürs Heimkino. Der Stereo-Sound ermöglicht eine differenzierte Soundbühne im Raum. Die 80 Watt Ausgabeleistung übersteigt selbst gut ausgestattete Projektoren, wie etwa den Xgimi Aura mit 60 Watt Speakern. Bereits jetzt verwenden viele Menschen bspw. den Apple HomePod als Fernsehlautsprecher. Durch den internen Akku macht die Motion Boom Plus die Anschaffung von zwei Geräten unnötig. Der Bluetooth-Lautsprecher kann während gemütlichen Sofa-Abenden mit einem ausgeglichenen Soundbild das Wohnzimmer bespielen und beim nächsten Outdoor- oder Hotel-Aufenthalt für die entsprechende musikalische Untermalung sorgen. Die BassUp-Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert. Einmal eingeschaltet, dürfte man aber nur noch selten zum Standard-Modus zurückkehren. Basslastige Lieder klingen im verstärkten Modus erwartungsgemäß intensiver. Ein guter Track, um die BassUp-Technologie auszuprobieren, ist " Barbie World " von Nicki Minaj und Ice Spice. Spätestens wenn die anfangs eher unauffällige Bass-Spur sich bei Sekunde 38 in den Vordergrund rückt, kommen Bass-Liebhaber auf ihre Kosten.Wer vornehmlich zu Hause hört, kann auch einen Blick auf die Soundcore Motion+ werfen. Die kleine Bluetooth-Box ist etwas günstiger, aber eignet sich dennoch für kleinere Räume. Für sehr viel größere Zimmer oder eben den Garten, das Schwimmbad oder Feld empfiehlt sich die Motion Boom Plus. Der Henkel sowie der Tragegurt ermöglichen einen bequemen Transport. Durch den Gurt hebt sich der Soundcore-Lautsprecher von der JBL Boombox 2 ab. Insgesamt macht die 2018 gegründete Anker-Tochter viel richtig: Der Equalizer erlaubt die Einstellung auf verschiedene Nutzungsszenarien, das Gewicht entspricht einer portablen Box und das Design passt in die heutige Zeit. Die Soundcore Motion Boom Plus ist aktuell für 166 Euro auf Amazon verfügbar . Auf der Artikelseite lässt sich tagesaktuell ein 30-Euro-Gutschein, der den Preis auf 136,99 Euro reduziert, aktivieren.