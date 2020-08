Boombox 2: Der bisher lauteste mobile Lautsprecher von JBL

Positiv

Sound sehr gut für die Größe

Lässt bspw. die JBL Charge 4 (sehr, sehr) alt aussehen

Verzerrt auch nicht bei lauter Lautstärke

Klingt auch auf leiser Lautstärke gut

Powerbank-Funktion

Handliche Griff für Transport

Passt noch in den Rucksack

Nutzung für Filme möglich

Stereo-Modus verfügbar

Firmware Updates über App

Klinkenausgang

Neutral

Mit 5,9 Kilo nicht wirklich leicht

Knapp unter 500 Euro

Akku auf dem Datenblatt kleiner geworden (Laufzeit nicht beeinflusst)

Nur in Schwarz & Camouflage verfügbar

Laden über herkömmliches Netzteil

Kein Klinken- oder USB-Kabel im Lieferumfang

Negativ

Kein AptX

Nicht zu älteren Modellen im Stereo-/ Party-Modus kompatibel

Wenn es um Outdoor-Lautsprecher für private Partys geht, hat sich JBL mit seinen Boomboxen einen Namen gemacht. Die Boombox 2 stellt nun die neueste Version des "Bluetooth-Ghettoblasters" dar, die reichlich Leistung für den mobilen Musikgenuss mitbringt. Unser Kollege Timm Mohn hat die Boombox 2 einmal probegehört.Optisch bleibt JBL dem Design des Vorgängers treu, bietet die Box aber leider nur in einer Farbe an. Durch einen Tragegriff lässt sich die Boombox 2 einfach transportieren, mit knapp sechs Kilogramm ist sie allerdings kein Leichtgewicht. Dank IPX7 kann die Box sogar für kur­ze Zeit untergetaucht werden.Die Bedienung erfolgt über nahezu selbsterklärende Bedienelemente, zudem kann die Box mit der JBL Connect-App auf dem Smartphone gekoppelt werden - etwa, um Firmware-Up­dates zu installieren oder weitere Boxen zu verbinden. Der Sound ist angesichts der Größe gut, was an den beiden 20 Millimeter Hochtönern (Ausgangsleistung: 2x 40 Watt) sowie den links und rechts platzierten Tief­tönern (4 Zoll) liegt. Im Test konnte auf halber Laut-­stär­ke eine Laufzeit von 20 Stunden erzielt werden.