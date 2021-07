Sony ZV-1: Es gibt noch Kompaktkameras mit klarem Existenzrecht

Klein und leistungsstark

Eigentlich ist die Markt für Kompaktkameras nahezu vollständig zusammengebrochen. Denn für sie ist zwischen den großen Spiegelreflex- und Systemkameras und den immer besser werdenden Smartphones quasi kein Platz mehr. Allerdings gibt es doch noch Vertreter dieser Klasse, die sich durchaus eine Existenzberechtigung erarbeiten.Ein Beispiel hierfür ist die Sony ZV-1, die von den Kollegen von ValueTech TV vorgestellt wird. Sony richtet sich mit dem Produkt gezielt an Vlogger und andere Hobby-Filmer, die vor allem ein flexibles und kleines Aufnahmesystem dabei haben wollen, das die Fähigkeiten eines Smartphones deutlich übertrifft.Und dies ist bei dem Produkt klar der Fall. In der Handhabung und bei den Aufnahmen kann die ZV-1 mehr bieten, als ein Smartphone und passt trotzdem noch in die Hosentasche. Diverse Aufnahme-Modi unterstützen den Nutzer bei seiner Arbeit. Sony liefert auch ein kleines Stativ mit, das selbst aktive Bewegungen durchführen kann.