Sony FX30: Die neue APS-C-Videokamera für den Profi-Bereich

Sony bringt mit der FX30 eine neue Kamera für Video-Filmer auf den Markt. Das System mit dem APS-C-Sensor ist für den Profi-Bereich gedacht, in dem sie bereits in der Premium-Klasse angesiedelt ist. Entsprechend ist hier einiges an Slots für Speicherkarten und auch ein vollwertiger HDMI-Anschluss zu finden.Das Gehäuse bietet auch diverse Möglichkeiten, Zubehör anzubringen - rundum finden sich Gewindepunkte wieder, um beispielsweise auch größere Mikrofone anschließen zu können. Im Test durch die Kollegen von ValueTech TV zeigt sich allerdings, dass die Zielgruppe letztlich etwas klein ausfallen dürfte - denn der Preis ist für das Gebotene doch recht hoch und lädt eher dazu ein, gleich noch eine Leistungsklasse weiter nach oben zu gehen, beispielsweise in den Genuss eines Vollformat-Sensors zu kommen.