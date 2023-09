Sony Alpha 7C II: Kompakte Systemkamera mit kleinem Preisproblem

Eigentor durch Rabatt-Aktion

Es hat sich bereits angedeutet: Auch die Sony Alpha 7C II ist inzwischen verfügbar. Den entsprechenden Test hatten die Kollehen von ValueTech TV bei der Vorstellung des Schwestermodells Sony Alpha 7 CR bereits angekündigt - und hier ist er nun.Die Kamera ist sehr kompakt gebaut - das ist beim Transport schön, allerdings kann man teils Probleme bekommen, wenn man sie in der Hand halten will. Hinsichtlich der Leistung ist die Kamera durchaus gut geworden. Der Kritikpunkt ist hier aber für Sony bereits gewohnt: Die Preispolitik ist eher schwierig.Das liegt im konkreten Fall noch nicht einmal unbedingt daran, dass der Preis überzogen wäre. Allerdings hatte Sony gerade die Zielgruppe, die man mit dieser Kamera ansprechen könnte, mit einer Rabattaktion für das Vorgängermodell geködert und dabei einen echten Verkaufserfolg erzielt. Nun bringt das neue Produkt aber kaum etwas mit, das den deutlich höheren Preis im Vergleich rechtfertigen würde - man könnte also von einem Eigentor sprechen.