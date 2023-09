Sony Alpha 7 CR: Profi-Bilder mit einem sehr kompakten Formfaktor

Gerade, wer oft unterwegs ist, weiß kompakte Kamera-Bodys zu schätzen. Die Systemkameras bieten den Herstellern ja durchaus einige Möglichkeiten, den Formfaktor kleinzuhalten - was dann allerdings auch immer mit Kompromissen verbunden ist. Sony bedient die Nachfrage in dem Bereich nun mit der Sony Alpha 7 CR.Die Kamera steht technisch in der Tradition zu verschiedenen Sony-Modellen. Das zeigen die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test. Die Kamera ist allerdings auch nicht für Einsteiger oder die meisten Hobbyisten gedacht - denn mit einem Preis von rund 3700 Euro orientiert sich das Modell klar in die professionellere Klasse.