Sigma: DSLM-Variante des 85mm-Objektivs viel kleiner und gleich gut

Sigma hat eine ziemlich beeindruckende DSLM-Version seines 85 mm f/1.4 DG DN ART-Objektivs auf den Markt gebracht. Dieses kommt mit den gleichen Leistungsmerkmalen, wurde aber trotzdem von Grund auf neu entwickelt. Die Kollegen von ValueTech TV haben es natürlich direkt einem genauen Test unterzogen.Dabei zeigte sich, dass Sigma hier ganze Arbeit geleistet hat. So fällt das System sehr viel kleiner aus: Mit aufgesetzter Streulichtblende ist die DSLM-Version gerade mal so groß wie die DSLR-Fassung ohne Aufsatz. Und das neue Produkt ist auch noch ein halbes Kilogramm leichter, was im Alltag erheblich zu spüren ist.