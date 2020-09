Sigma: Sehr gutes, vielseitiges Telezoom jetzt auch für DSLMs

Viel fürs Geld

Sigma hat schon seit einiger Zeit sein Telezoom mit einer Brennweite von 100 bis 400 Millimetern im Programm. Da sich das Objektiv recht gut bewährt hat, gibt es nun auch eine Variante für spiegellose Systemkameras. Die Kollegen von ValueTech TV haben es sich natürlich gleich mal für einen Test vorgenommen.Da zeigt sich, dass das neue Sigma 100-400 mm DG DN OS durchaus hält, was es verspricht. Das Objektiv ist ziemlich flexibel einsetzbar. Das bedeutet aber auch, dass das Objektiv an vielen Stellen dann nicht die absolute Spitzenklasse erreicht. Wer aber ohnehin einen großen Schwerpunkt in der Fotografie hat, dürfte ohnehin eher zu einer Festbrennweite als zu einem solchen Allrounder greifen.Vielfältige Fotografen werden jedoch sehr gut bedient. Sowohl bei der Bildqualität als auch beim Autofokus und einigen anderen Merkmalen bekommt man hier ziemlich viel fürs Geld. Wünschenswert wären höchstens noch einige zusätzliche Optionen gewesen - wie beispielsweise ein besserer Spritzwasserschutz - die man aber verschmerzen kann.