Sennheiser Conversation Clear Plus: In-Ears für klare Kommunikation

Die Schweizer Unternehmensgruppe Sonova hat unter der Marke Sennheiser die neuen Kopfhörer Conversation Clear Plus vorgestellt. Diese lassen sich am besten als eine Kombination aus True-Wireless-Kopfhörern und Hörgerät beschreiben und sollen klare Gespräche selbst in lauten Umgebungen ermöglichen.Unser Kollege Johannes Knapp hatte kürzlich auf der CES die Möglichkeit, die Sennheiser Conversation Clear Plus auszuprobieren. Optisch erinnern die Kopfhörer an ganz normale In-Ears und sie werden auch wie solche per Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt.Zwar eignen sich die Sennheiser Conversation Clear Plus auch zum Musikhören, ihre Stärke liegt aber darin, die Lautstärke von Gesprächen für den Träger in lauten Umgebunden zu verstärken. Im Relax-Modus lassen sich Nebengeräusche "abstellen" - so wie man es von Noise-Cancelling-Kopfhörern bereits kennt.Die Akkulaufzeit beträgt neun Stunden, mit der Ladebox kommen weitere 18 Stunden hinzu. Erhältlich sind die Sennheiser Conversation Clear Plus ab dem 20. Januar 2023, mit rund 850 Euro sind die Kopfhörer aber leider nicht gerade günstig.