Satechi Slim X3: Die bessere Tastatur für euren Mac-Arbeitsplatz

Wechsel-Tasten sind toll

Vorteile

10 stufige Hintergrundbeleuchtung

Kann angewinkelt werden

Laden via USB-C

Verbindet sich mit bis zu vier Bluetooth-Geräte gleichzeitig

Vorrangig optimiert für MacOS

Neutral

Kein Touch ID

Nachteile

Nur 1 Set Gummifüße für die Tastatur enthalten

Die Mac-Tastatur Satechi Slim X3 bietet eine Hintergrundbeleuchtung, welche beispielsweise Apples eigenem Magic Keyboard fehlt. Darüberhinaus verfügt das Eingabegerät über vier Bluetooth-Tasten, die unterschiedlichen Geräten zugeordnet werden können. Hat man auf dem Schreibtisch bspw. ein iPad , iPhone sowie Macbook können diese jeweils mit einem Tastendruck verbunden werden. Satechi gibt die Akkulaufzeit mit bis zu 80 Stunden an. Ist der Akku einmal leer, kann er via USB-C aufgeladen werden. Der Hersteller Satechi ist bereits lange auf dem Apple-Zubehör-Markt etabliert und kann mit qualitativ hochwertigen Produkten bei einer vernünftigen Preisgestaltung überzeugen. Auch die Slim X3 ist wie gewohnt gut verarbeitet und weißt keine unschönen Produktionsfehler auf.Das Tastatur-Layout kennen Mac-User von der Tastatur in der Num-Pad-Ausführung, die beim Apple iMac 24 Zoll optional mitgeliefert wird. In der obersten Reihe befinden sich die Funktionstasten, über die beispielsweise die Hintergrundbeleuchtung eingestellt wird. Die Tastatur-Beleuchtung schaltet sich nach einer Minute ohne Verwendung ab. Eine App-Anbindung, über die man dieses Zeitfenster einstellen könnte, gibt es nicht. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann über die Funktionstasten in 10 Stufen eingestellt werden. Umso heller man die Beleuchtung wählt, umso kürzer fällt allerdings die Akkulaufzeit aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, lädt kurz vor einem Schreibmarathon die Tastatur noch einmal vollständig auf. In der Regel ist es nicht notwendig, die Slim X3 öfter als alle zwei Wochen aufzuladen.Die vier Bluetooth-Tasten lohnen sich vor allem für Nutzer, die vollständig im Apple-Kosmos unterwegs sind: Drückt man etwa Taste 2 fürs iPad lässt sich ohne zeitaufwendiges Entkoppeln und neu verbinden das Eingabegerät von iMac auf iPad ändern. Dies kann nützlich sein, wenn man am selben Schreibtisch mit unterschiedlichen Geräten arbeitet. Wer im Home Office gleichzeitig am Dienst- sowie Privat-Notebook tippt, wird den einfachen Wechsel als sehr komfortabel erleben. Das Tippgefühl ist angenehm: Die Tasten sind ausreichend groß dimensioniert. Ist man bereits mit Apple Tastaturen vertraut, fällt der Umstieg leicht. Das Tippgeräusch ist angenehm leise und nicht zu aufdringlich.Die Satechi Slim X3 bietet einige zusätzliche Features, obwohl sie mit 89,99 Euro günstiger ist als Apples eigene Tastatur. Dazu gehören die Hintergrundbeleuchtung, die Bluetooth-Tasten sowie die Möglichkeit, die Slim X3 anzuwinkeln. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn sich ein zweites Set Gummifüße im Lieferumfang befunden hätte. Der Kleber hält zwar auch noch Wochen nach der Inbetriebnahme zuverlässig, eine doppelte Versorgung erspart aber später Frust über eventuell abhanden gekommene Zubehörteile. Nutzer von neuen Macs mit M1-Prozessor müssen den Verzicht auf Touch ID in Kauf nehmen. Denoch konnte sich die Satechi Slim X3 bei unserem Kollegen Timm Mohn in den vergangenen Wochen als verlässlicher Begleiter beweisen. Im Alltag überzeugt das schlanke Design und die stabile Verbindung zu Bluetooth-Geräten. Auch Vieltipper müssen keine Sorge haben, dass der Akku der Tastatur schnell leer gehen könnte. Wen Apples Magic Keyboard-Design anspricht, der wird schnell Gefallen an der Sim X3 finden.