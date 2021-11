Satechi M1: Preiswerter und besser als das Original von Apple

Einfacher Laden

Vorteile

Kompakt und griffig

Leicht verbunden

Zuverlässige Verbindung

2 Verbindungswege (USB, Bluetooth 4.0)

Lange Akkulaufzeit

USB-C Ladeport (kein Lightning)

Kein Ladeport au der Unterseite

Kompatibel mit Windows, MacBooks, iPhones & iPads

Verschiedene Farben verfügbar

Günstiger Preis

Neutral

Keine Touchpad Funktion

Negativ

-

Wer sich nach einer Maus für den Mac umschaut, interessiert sich oftmals für die Magic Mouse 2. Diese wird allerdings auch 2021 noch umständlich über die Unterseite geladen. Trotz vieler positiver Entwicklungen bei Apple hat sich an diesem Design-Unglück nichts getan, weswegen sich alternative Mäuse großer Beliebtheit erfreuen. Passend zu seiner Mac-Tastatur von Satechi hat sich unser Kollege Timm Mohn die Satechi M1 Bluetooth-Maus zugelegt. Diese ist kompakt und nimmt nicht so viel Platz auf dem Schreibtisch weg, wie etwa ein Magic Touchpad oder eine Logitch MX Master Die Satechi M1 funkt mit Bluetooth 4.0. Über einen Button auf der Unterseite kann sie in den Pairing-Modus versetzt und bspw. mit einem Mac mini oder iPad verbunden werden. Auch wenn man sich in der Regel nicht so weit von seinem Gerät entfernt, gibt Satechi die Reichweite der Maus mit 9,5 Metern an. Das ist praktisch, falls man die Maus in einem großen Saal bei Präsentationen einsetzt. Im Heimgebrauch und folglich direkt vor dem PC funkt die Satechi M1 aber auch auf kleinerer Distanz zuverlässig und ohne Aussetzer. Neben besagten Mac-Geräten lässt sich die Maus natürlich auch mit Windows-Geräten problemlos verwenden.Die M1 muss nicht zwangsläufig über Bluetooth verbunden werden: Über den USB-Port an der Frontseite lässt sich die Maus mit dem PC verbinden. Damit offeriert die M1 von Satechi einen großen Vorteil gegenüber der Magic Mouse 2 von Apple: Sie lässt sich auch während des Ladens verwenden. Es ist durchaus erstaunlich, dass es 2021 noch Drittanbieter für diese "Zusatzfunktion" braucht, während sich Apple lieber am Design als am praktischen Wert seiner Geräte orientiert.Wem das Space-Grau zu langweilig erscheint, kann zwischen vier weiteren Farben wählen. Die Satechi M1 ist zusätzlich noch in Blau, Gold, Roségold und Silber verfügbar. Mit dieser Farbauswahl lassen sich viele, aber nicht alle Mac Geräte, farblich treffen. In Sachen Anstrich hat die Magic Mouse 2 einen Vorteil gegenüber der M1: Apples hauseigene Maus ist in den zum neuen iMac 24 Zoll passenden Farben, also u.a. auch blau, verfügbar.Die M1 hat nicht nur ihren USB-Port an der Vorderseite, sondern auch einen deutlich günstigeren Preis: Mit aktuell 34,99 Euro ist die Maus durchaus erschwinglich. Sie wird zwar aktuell von keinen großen lokalen Elektrofachmärkten gelistet, dafür aber vom Apple-zertifizierten Händler Gravis , der auch in Deutschlands Innenstädten vertreten ist. Ein kurzer Blick auf deren Homepage verrät: In vielen großen Städten ist die Maus stand heute auch verfügbar und kann vor dem Kauf folglich ausprobiert werden. Zeitich limitierte Angebote und kleine Einsparungen sind darüberhinaus möglich: Bei Gravis direkt ist die Maus Anfang November 2021 bspw. 5 Euro günstiger als bei Amazon.