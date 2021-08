Samsung Galaxy Watch4: Erste Eindrücke zu den neuen Smartwatches

Technische Daten der Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) Modell Galaxy Watch 4 40 mm

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Galaxy Watch 4 44 mm

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Display 1,2 Zoll 1,4 Zoll Auflösung 396 x 396 Pixel, 330 ppi 450 x 450 Pixel, 330 ppi Betriebssystem Google Android Wear OS + One UI Watch 3 CPU Samsung Exynos W920 Speicher 1,5 GB RAM, 16 GB Kapazität Verbindungen WLAN 2,4 + 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 4G LTE optional Benachrichtigungen Anrufe, SMS, E-Mail, soziale Netzwerke, Samsung Pay, Google Pay Besonderheiten SuperAMOLED, Gorilla Glass DX, Herzfrequenz-/Pulsmesser, SpO2-Sensor, Schlafmonitor, MIL-STD-810G, 5 ATM, IP68, Fitness-Tracking, drehbare Lünette (Classic) Akku 247 mAh 361 mAh Maße Watch 4 40mm: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm

Classic 42mm: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm Watch 4 44mm: 44,4 x 43,3 x 9,8 mm

Classic 46mm: 45,5 x 45,5 x 11 mm Gewicht Watch 4 40mm: 25,9 g

Classic 42mm: 46,5 g Watch 4 44mm: 30,3 g

Classic 46mm: 52 g Preise Galaxy Watch 4 ab 269 Euro, Classic ab 369 Euro

Samsung bringt mit der Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic noch in diesem Monat gleich zwei neue Smartwatches an den Start. Größte Neuerung beider Modelle ist das Betriebssystem, denn anstatt wie bisher auf eine Eigenentwicklung setzt Samsung nun auf Google Wear OS. Unser Kollege Johannes Knapp stellt beide Modelle ein wenig genauer vor. Vergleicht man beide Modelle direkt miteinander, wirkt die Samsung Galaxy Watch 4 etwas schlanker und sportlicher. Dies liegt vor allem an der fehlenden Lünette, die nun nur beim Classic-Modell vorhanden ist und sich dort auch zur Navigation durch die Software-Menüs eignet. Zusätzlich sind beide Modelle über Seitentasten und den Touchscreen bedienbar. Während die Galaxy Watch 4 in den Größen 40 mm und 44 mm erscheint, ist die Galaxy Watch 4 Classic mit 42 mm und 46 mm insgesamt etwas größer.Anders als noch die Vorgängermodelle nutzen beide Smartwatches nun nicht mehr das Betriebssystem Tizen, sondern Wear OS von Google, jedoch mit stark angepasster Benutzeroberfläche One UI in der Version 3.0. Über die verbaute Sensorik können Nutzer ihren Blutdruck und die Sauerstoffsättigung ihres Blutes messen und ein EKG erstellen. Zudem sind Programme für zahlreiche Sportarten vorhanden.