Redmi Note 11S: Günstiges Smartphone mit OLED & 108-MP-Kamera

90 Hertz AMOLED

Xiaomi hat mit dem Redmi Note 11S ein neues Smartphone vorgestellt, das trotz eines relativ günstigen Preises von 249 Euro eine solide Ausstattung vorweisen kann. Geboten werden nämlich ein AMOLED-Display mit 90 Hertz und eine 108 Megapixel starke Kamera. Unser Kollege Johannes Knapp stellt das Redmi Note 11S genauer vor.Das Redmi Note 11S besitzt ein 6,43 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Die maximale Bildwiederholrate beträgt 90 Hertz. Es handelt sich um ein AMOLED-Display, was für ein Gerät dieser Preisklasse durchaus bemerkenswert ist. Die 16-Megapixel-Frontkamera ist als Punchhole am oberen Bildschirmrand untergebracht.Xiaomi setzt beim Redmi Note 11S auf einen MediaTek Helio G96 Octacore-SoC und 6 GB RAM. Der Flash-Speicher ist wahlweise 64 GB oder 128 GB groß und in beiden Fällen per Micro-SD-Karte erweiterbar. Zudem gibt es einen Fingerabdrucksensor, einen IR-Blaster sowie Platz für zwei SIM-Karten.Ein Highlight ist die Quad-Kamera auf der Rückseite, die sich aus einem 108-Megapixel-Sensor von Samsung, einem 8 Megapixel Ultraweitwinkel, sowie Makro- und Portrait-Sensoren mit je 2 Megapixeln zusammensetzt.