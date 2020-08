Xiaomi liefert auch eine clevere USB-Luftpumpe für Fahrrad & Co.

Dass der chinesische Technologie-Konzern Xiaomi kräftig daran arbeitet, möglichst viele Lebensbereiche mit seinen Produkten abzudecken, sollte inzwischen hinreichend bekannt sein. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass man bei dem Unternehmen auch eine neue Luftpumpe entwickelt hat, die sich in die sonstige Produktpalette gut einfügt. Sie wird per USB aufgeladen und der integrierte Akku treibt einen kleinen Kompressor an.In der Elektronik sind bereits verschiedene Betriebs-Modi vorgesehen, so dass es nicht passieren kann, dass beispielsweise ein Fahrradreifen zu stark belastet wird. Es lassen sich aber auch manuell Druckstufen einstellen, wie unser Kollege Timm Mohn in seinem kleinen Test erfuhr. Wer die Luftpumpe nur für einen Zweck benötigt - beispielsweise um das Fahrrad immer mit genug Luft zu versorgen, dürfte sich auch darüber freuen, dass der gewünschte Wert dauerhaft erhalten bleibt, bis man ihn ändert.