Porsche Design Honor Magic V2 RSR: Foldable im Sportwagen-Look

Ausstattung zum Honor Magic V2 identisch

Honor und Porsche Design haben gemeinsam eine exklusive Variante des Honor Magic V2 vorgestellt: Das Porsche Design Honor Magic V2 RSR fällt dabei vor allem durch sein besonderes Aussehen auf, welches sich an der Motorhaube eines Porsche 911 orientiert. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Falt-Smartphone im Porsche Experience Center in Leipzig angeschaut.Das Porsche Design Honor Magic V2 RSR zeichnet sich besonders durch seine speziell designte Rückseite aus: Diese besitzt nämliche eine auffällige "Flyline", welche an die markante Linienführung der Motorhaube eines Porsche 911 erinnert. Zudem ist das Gehäuse in passendem Achatgrau gehalten.Technisch unterscheidet sich die Porsche-Sonderedition allerdings nicht vom Honor Magic V2. Das OLED-Display ist also auch hier 6,43 Zoll groß und es hat eine Auflösung von 2376 x 1060 Pixeln. Aufgeklappt ist der Bildschirm 7,92 Zoll groß (2344 x 2156 Pixel). Mit einer Dicke von 9,9 Millimetern und einem Gewicht von 234 Gramm ist es zudem recht dünn und leicht. Die Kamera auf der Rückseite kombiniert einen 50 Megapixel Weitwinkel, einen 50 Megapixel Ultraweitwinkel und eine 20 Megapixel Telekamera.Wann das Porsche Design Honor Magic V2 RSR in Deutschland verfügbar ist, ist bis jetzt nicht bekannt. Auch zum Preis haben sich die beiden Konzerne nicht geäußert. Das Honor Magic V2 hat eine UVP von knapp 2000 Euro, sodass die Porsche-Edition noch einmal ein gutes Stück mehr kosten dürfte.