Oral-B iO Series 10: Bluetooth-Zahnbürste noch einmal verbessert

Perfekter Druck

Bei der Oral-B iO Series 10 handelt es sich um eine Bluetooth-Zahnbürste. Die Elektrozahnbürste mit iO-Zahnputztechnologie ist aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen bei Konsumenten wie auch bei Zahnärzten sehr beliebt. Die Series 10 zeigt auf der Ladestation einen Timer an. Die Zeitanzeige kann eine Möglichkeit sein, die Zahnreinigung optimal durchzuführen. Über die Basis-Station sowie die App bietet die smarte Zahnbürste personalisiertes Feedback in Echtzeit. Auf der Vorderseite der Series 10 befinden sich ein LED-Streifen, zwei Buttons sowie ein Display.Um die Oral-B iO Series 10 unterwegs zu laden, legt der Hersteller ein Transportcase mit Ladefunktion bei. Außerdem ist eine Aufbewahrungsbox für zwei Bürstenköpfe enthalten. Für das Transport- bzw. Ladecase sowie die Ladestation stellt Oral-B ein Ladegerät mit fixiertem Kabel bereit. Da jenes mit einem eigenen Stecker-Format daher kommt, sollte man gut auf das Netzteil aufpassen. Wer sich mit den vielfältigen Funktionen der Zahnbürste bekannt machen möchte, studiert vor Inbetriebnahme die beiliegende Betriebsanleitungen. Die wichtigsten Informationen fasst der Hersteller in einer Kurzanleitung zusammen. Im Lieferumfang befindet sich weiterhin eine mehrsprachige Anleitung und die Ladestation. Um die Series 10 direkt verwenden zu können, liegt ein Bürstenkopf bei. Dieser lässt sich einfach aufsetzen und im weiteren Verlauf ebenso einfach austauschen.Auf der Frontseite der Series 10 befinden sich ein Farbdisplay sowie zwei Buttons. Über jene wird die Zahnbürste eingerichtet und später bedient. Zunächst kann die Farbe des LED-Rings eingestellt werden. Unser Kollege Timm Mohn hat sich für Blau entschieden. Die Series 10 verfügt über mehrere Putzprogramme, die über den Griff der Zahnbürste ausgewählt werden können. Dazu gehören die tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, intensive Reinigung, Aufhellen, Super sensitiv und die oft unterschätze Zungenreinigung. Hat man ein Programm eingestellt, richtet sich der nachfolgende Putzvorgang nach dessen Parametern. Auf der Ladestation wird während dem Zähneputzen die aktuelle Zeit angezeigt. Die LEDs sind gut ablesbar. Die Anzeige ermöglicht eine hilfreiche Orientierung, wie lange noch geputzt werden sollte. Auf dem Farbdisplay der Zahnbürste läuft ebenso ein Timer mit. Die Anzeige auf der Ladestation ist allerdings durchaus praktischer.Am oberen Ende des Griffs befindet sich der LED-Ring. Wie beim Vorgänger leuchtet dieser Ring rot auf, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Achtet man auf dieses Signal, können Zähne und vor allem das Zahnfleisch geschont werden. Zeigt die Oral-B iO Series 10 ein grünes Licht an, wird ausreichend Druck ausgeübt. Bleibt der LED-Ring allerdings weiß, reicht der Druck nicht aus und muss erhöht werden. Nicht erst das Display verdeutlicht, dass die smarte Oral-B-Zahnbürste zwar über eine App-Anbindung verfügt, aber der Hersteller immer mehr versucht, diese in den Hintergrund zu bringen. Die Ladestation wurde im Vergleich zur Series 9 deutlich verbessert: In sechs Segmenten wird über LEDs angezeigt, welcher Mundbereich noch zu putzen ist. Hierfür verbindet sich die Ladestation mit dem Smartphone und wertet die Bewegungen aus. Wurde ein Bereich ausreichend geputzt, wechselt dessen Farbe von Blau auf Weiß. Orientiert man sich an den besagten LEDs, dauert ein Putzvorgang etwa zweieinhalb Minuten. Der Motor der Oral-B iO Series 10 sitzt im Handteil der Zahnbürste. Über einen Magneten wird die aufgesteckte Bürste in Vibration gebracht. Durch die neue Bauart fühlt sich das Zähneputzen mit der Oral-B Zahnbürste deutlich angenehmer an, als mit der Series 9. Dies trifft während dem gesamten Putzvorgang auf die Zähne sowie die greifende Hand zu. Der Griff isoliert die Bewegungen des Motors, was für eine angenehme Handhabe sorgt.Die Ladestation wird über ein Netzteil mit Strom versorgt. Sobald Strom fließt, leuchtet ein Ring auf der Oberseite der Ladestation auf. Stellt man die Oral-B iO Series 10 auf die Ladestation, erscheint auf deren Display eine Lade-Animation. Auch der LED-Ring unter dem Bürstenkopf signalisiert, dass die Zahnbürste aufgeladen wird. Verwendet man die Zahnbürste täglich zweimal, hält sie etwa 8 bis 9 Tage durch. Verkürzt man die Zahnreinigung etwas, sind es 11 Tage. Nötig ist die Reduzierung nicht: auf Reisen kann die Oral-B iO Series 10 über das Transport-Case geladen werden. Insgesamt könnte die Akkulaufzeit gern etwas länger ausfallen, allerdings kommt man auch ohne ständige Platzierung auf der Ladestation gut mit jener aus. Ein größerer Akku wurde die Ergonomie des Handstücks wahrscheinlich verschlechtern.Die Verbindung zwischen der Oral-B iO Series 10 und der App gelingt problemlos. In jener zeigt sich, dass die Darstellung in der App durchaus noch einen Mehrwert gegenüber der Anzeige am Griff sowie der Ladestation hat. Die Oral-B-Anwendung zeigt nicht nur das jeweilige Mundsegment an, sondern auch den gerade gereinigten Bereich: das Mundinnere, die Außenseite der Zähne oder die Kaufläche selbst. Um dies auch über die Ladestation zu visualisieren, wären aber theoretisch nur noch pro Segment jeweils zwei LEDs notwendig. Weniger leicht ersetzen lässt sich die Dokumentationsarbeit der Oral-B-App: In jener lassen sich vergangene Putzvorgänge abspeichern. Bis zu 100 Reinigungen können auf der Zahnbürste abgespeichert werden. Wer selten die App und Zahnbürste gleichzeitig verwendet, hat folglich bis zur nächsten Verbindung etwas Puffer. Ob man das Smartphone zum Zähneputzen mitführt, bleibt jedem selbst überlassen.Bei der Oral-B iO Series 10 handelt es sich um eine gelungene Weiterentwicklung der Series 9. Zu den großen Vorteilen der zehnten Generation zählen u.a. die Ladestation sowie der neue Motor. Langfristig werden Zusatzinvestitionen nötig, wie bei jeder anderen Zahnbürste auch. 29,99 Euro kostet ein 4er-Pack iO-Bürstenköpfe. Der 2er-Pack ist im Verhältnis gesehen etwas teurer mit 16,95 Euro. Gespart werden kann hingegen beim 8er-Pack, der um die 55 Euro kostet. Die Oral-B iO Series 10 ist in Schwarz und Weiß verfügbar. Die weiße Variante kostet tagesaktuell 329,00 Euro auf Amazon.