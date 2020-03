Oppo Find X2 Pro: Smartphone mit 120-Hertz-Display im Hands-on

Oppo Find X2 Find X2 Pro Betriebssystem Android 10 Display 6,7 Zoll, 120 Hertz, 3168 x 1440 Pixel, Quad HD+, 513 ppi, Seitenverhältnis 20:9, Gorilla Glass 6 CPU Qualcomm Snapdragon 865 Octacore, 1x 2,84 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz RAM 12 Gigabyte (LPDDR5) Speicher 256 Gigabyte (UFS 3.0) 512 Gigabyte (UFS 3.0) Schnittstellen USB Typ C, Bluetooth 5.0, NFC, WLAN Sensoren Gyroskop, E-Kompass, Fingerabdrucksensor Verbindungen 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Hauptkamera Triple-Cam, 48 + 12 + 13 Megapixel, 3x optischer Zoom, 20x digitaler Zoom, 3D-Zoom, Bildstabilisierung, Autofocus, Gesichtserkennung, 4K-Video Triple-Cam, 48 + 48 + 13 Megapixel, 5x optischer Zoom, 60x digitaler Zoom, 3D-Zoom, Bildstabilisierung, Autofocus, Gesichtserkennung, 4K-Video Kamera 32 Megapixel Farben Schwarz, Blau Schwarz (Keramik), Orange (Leder) Stromversorgung 4200 mAh

Schnellladefunktion 38 Minuten 4260 mAh

Schnellladefunktion 38 Minuten Maße 74,5 x 164,9 x 8 mm 74,4 x 165,2 x 8,8/9,5 mm Gewicht 196 Gramm 200/207 Gramm Besonderheiten IP 54, 3D-Glas, Corning Gorilla Glass 6 IP 65, 3D-Glas, Rückseite aus Keramik oder Leder Preise 999 Euro 1199 Euro

Der chinesische Hersteller Oppo hat mit dem Find X2 Pro sein neues Top-Smartphone vorgestellt und will mit diesem auch in europäischen Ländern eine ernstzunehmende Konkurrenz zu Samsung und Co. werden. Von technischer Seite wird einiges geboten, mit einem Preis von rund 1200 Euro ist es aber kein Schnäppchen. Unser Kollege Johannes Knapp hat das Oppo Find X2 Pro in der Farbe Orange ausgepackt und es sich ein wenig genauer angeschaut.Das Oppo Find X2 Pro ist mit einem 6,7 Zoll großem OLED-Display ausgestattet, dessen Bildwiederholungsrate 120 Hz beträgt. Die Auflösung gibt der Hersteller mit 3168 × 1440 Pixeln an. Dies ergibt eine Pixeldichte von 513 ppi. Weiterhin ist der Bildschirm nach beiden Seiten leicht abgerundet.Unter der Haube steckt ein Snapdragon 865 mit 5G-Modem - dies ist der derzeit schnellste SoC von Qualcomm. Zu den weiteren technischen Daten zählen 12 GB RAM sowie 512 GB interner Speicher. Die Hauptkamera setzt sich aus einem 48 Megapixel starken Weitwinkel, einem 12 Megapixel Ultraweitwinkel sowie einem 13 Megapixel Telefoto zusammen. Die Frontkamera löst mit 32 Megapixeln auf. Der Akku hat eine Kapazität von 4260 Milliamperestunden und soll sich in nur 38 Minuten wieder vollständig aufladen lassen.