PG42UQ und PG48UQ: Neue OLED-Monitore von Asus im Hands-on

Alle News zur Spielemesse

Mit dem ROG Swift PG42UQ und dem PG48UQ können zwei neue Monitore von Asus bestellt werden, welche sich explizit an Gamer richten, die auf der Suche nach einem OLED-Bildschirm jenseits der 40-Zoll-Marke sind. Unser Kollege hat sich beide Modelle kürzlich auf der Gamescom in Köln angeschaut und fasst im Video weitere Details zusammen.Wie es sich aus den Modellbezeichnungen bereits ableiten lässt, sind die neuen Asus-Monitore in den Größen 42 Zoll und 48 Zoll zu haben. Beide liefern eine 4K-Auflösung, eine maximale Bildwiederholrate von 138 Hertz sowie eine Reaktionszeit von 0,1 ms. Eine Anti-Glare-Mikrotextur-Beschichtung soll Reflexionen der Umgebung deutlich reduzieren.Die verbauten Harman/Kardon-Lautsprecher im 2.1-Setup liefern 10 Watt beziehungsweise 15 Watt (Subwoofer). Auffällig ist zudem der Standfuß der Monitore, der deutlich zeigt, dass es sich hier vorrangig um Hardware für Gamer handelt.Der Asus ROG Swift PG42UQ (UVP: 1899,90 Euro) und der PG48UQ (UVP: 1999,90 Euro) können ab sofort bestellt werden.