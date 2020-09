Nokia 8.3: Die neue Oberklasse von HMD Global ist kein Preisbrecher

Kein OLED, aber viel Strom

Nokia 8.3 Leistung Qualcomm Snapdragon 765G + 8 GB RAM Display 6,81" HullHD+ 1080 x 2400 Pixel Speicher 128 GB intern + MicroSD-Karte Kameras Hauptkamera 64 MP + Ultraweitwinkel + Tiefensensor + Makro

Frontkamera mit 24 MP Akku 4500 mAh Anschlüsse USB Type-C, 3,5mm-Klinkenbuchse Netzwerk 4G & 5G, WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0 Sonstiges Google Assistant-Button

HMD Global bringt derzeit eine neue Serie von Nokia-Smartphones auf den Markt. Dabei richtet sich der Hersteller auf die begonnene 5G-Ära ein. Die Zeiten, in denen das Unternehmen mit günstigen Preisen erst einmal wieder amMarkt andocken wollte, sind dabei offenbar vorbei. Denn die Kosten sind zwar ordentlich, die Hardware aber eher nicht, wie unser Kollege Timm Mohn zeigen kann.Mit einer Preisempfehlung von 649 Euro ist das Nokia 8.3 zwar ein Stück weit von der Premium-Klasse des Marktes entfernt, doch haben diverse Konkurrenten in dem Bereich trotzdem deutlich mehr zu bieten. HMD Global verbaut hier immerhin nicht einmal OLED-Panel und kann auch kein wasserdichtes Gehäuse anbieten.Es gibt aber auch recht solide Punkte in den Spezifikationen. So ist das Kamera-System ganz ordentlich geworden und auch der Akku bringt einiges an Leistung imt. Darüber hinaus kommt das Nokia-Smartphone von Haus aus mit aktiviertem UKW-Empfänger, was für einige Nutzer ja durchaus auch ein Kaufargument sein kann.