Mittelklasse-Tablets im Vergleich: Samsung Galaxy Tab S7 vs. S7 FE

Bessere Ausstattung beim Galaxy Tab S7

Fan Edition mit größerem Display und 5G

S7 mit deutlich mehr Performance

Premium-Mittelklasse jetzt bei MediaMarkt

Mit dem Galaxy Tab S7 FE hat Samsung eine weitere Variante der aktuellen Tab S7-Reihe auf den Markt gebracht. Diese soll zu einem etwas günstigeren Preis viele Premium-Features bieten. Aktuell ist die sogenannte Fan Edition jedoch etwa zum gleichen Preis wie das normale Galaxy Tab S7 zu haben. Aus diesem Grund hat unser Kollege Andrzej Tokarski beide Tablets miteinander verglichen und erklärt, für wen welches der beiden Modelle am besten geeignet ist.Unterschiede gibt es zunächst bei der Ausstattung, denn während das Samsung Galaxy Tab S7 insgesamt vier Lautsprecher besitzt, gibt es beim S7 FE nur zwei Lautsprecher, die zudem nicht ganz so laut sind. Auch fehlen hier ein Fingerabdruckleser und die Ultraweitwinkel-Kamera. Eine Anschlussmöglichkeit für ein Tastaturcover ist hingegen bei beiden Modellen vorhanden.Größter Vorteil des Galaxy Tab S7 FE ist das deutlich größere Display, welches eine Diagonale von 12,4 Zoll (S7: 11 Zoll) besitzt. Die Auflösung ist mit 2560 x 1600 Pixeln jedoch identisch, weshalb das S7 im direkten Vergleich etwas schärfer ist. Ein weiterer Unterschied: Nur das S7 bietet bis zu 120 Hertz, was vor allem beim Schreiben oder Zeichnen mit dem S Pen auffällt. Hinzu kommt, dass nur der S Pen des S7 Bluetooth-Gesten unterstützt.In Benchmarks zeigt sich, dass das Galaxy Tab S7 etwa beim Spielen oder Rendern von Videos deutlich leistungsstärker ist: Während beim S7 ein Qualcomm Snapdragon 865+ und 6 bis 8 GB RAM verbaut sind, stehen beim S7 FE ein Snapdragon 750G und 4 bis 6 GB RAM zur Verfügung. Die Speicherausstattung ist ebenfalls unterschiedlich und so gibt es das S7 wahlweise mit 128 oder 256 GB und die Fan Edition mit 64 oder 128 GB Flash-Speicher. Wer Wert auf besonders schnelles Internet unterwegs legt, sollte hingegen zum Galaxy Tab S7 FE greifen, denn nur dieses ist optional auch mit 5G erhältlich, wohingegen das normale S7 nur LTE bietet.