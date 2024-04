Microsoft Surface Pro 10 im Unboxing: Bessere CPUs, helleres Display

Verbesserte Frontkamera, neue Prozessoren

Das Microsoft Surface Pro 10 for Business ist ab 1399 Euro in Deutschland erhältlich. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es etwa neue Prozessoren, eine bessere Frontkamera und auch ein deutlich helleres Display. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das neue Windows-Tablet sowie das verbesserte "Signature" Type-Cover mit Copilot-Taste ausgepackt.Beim Design hat Microsoft keine größeren Änderungen vorgenommen. Das Aluminiumgehäuse des Surface Pro 10 hinterlässt einen hochwertigen Eindruck. Es ist 879 Gramm schwer und 9,3 Millimeter dick. Auf der Rückseite befindet sich erneut ein stabiler Klappständer zum Aufstellen des Tablets.Die Kamera auf der Vorderseite hat eine Auflösung von 12,2 Megapixeln. Sie unterstützt die Windows Hello-Gesichtsauthentifizierung und kann außerdem Windows Studio-Effekte nutzen. Dadurch lässt sich etwa der Hintergrund verschwommen darstellen. Videoaufnahmen gelingen mit bis zu 1440p.Microsoft bietet das Surface Pro 10 wahlweise mit einem Intel Core Ultra 5 135U oder einem Intel Core Ultra 7 165U sowie zwischen 8 GB und 64 GB RAM an. Damit dürfte die Performance leicht über den Vorgängermodellen liegen, einen großen Leistungsschub sollte man allerdings nicht erwarten. Zur Datenspeicherung gibt es eine bis zu 1 TB große SSD, welche sich weiterhin leicht austauschen lässt.Eine weitere Neuerung gibt es beim Display zu entdecken, denn dieses ist mit 600 Nits deutlich heller als beim Vorgänger (450 Nits). Ansonsten bleiben die technischen Daten hier allerdings unverändert: Der Bildschirm ist 13 Zoll (33,02 cm) groß, er hat eine Auflösung von 2880 x 1920 Pixeln und eine dynamische Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hertz. Zum Schreiben oder auch Zeichnen werden der Microsoft Slim Pen 2 und der Surface Pen unterstützt.