Lenovo Tab Extreme - Extragroßes Android-Tablet mit viel Leistung

Das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra bekommt Konkurrenz - zumindest dann, wenn es um die Bildschirmgröße geht: Lenovo hat auf der CES das neue Tab Extreme mit 14,5 Zoll großem OLED-Panel vorgestellt. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich den Android-Riesen vor Ort angeschaut.Lenovo stattet das Tab Extreme mit einem 14,5 Zoll großen 3K-Display aus, dessen Auflösung 3000 x 1876 Bildpunkte beträgt. Eine Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt für flüssige Animationen. Unter der Haube werkelt ein MediaTek Dimensity 9000, dem 12 GB RAM zur Seite stehen. Nutzer erhalten 256 GB Speicherplatz, welcher per microSD-Karte erweiterbar ist.Zusätzlich zur 13-Megapixel-Frontkamera bietet das Lenovo Tab Extreme zudem noch 13-Megapixel- sowie 5-Megapixel-Kameras auf der Rückseite. Eine weitere Besonderheit sind die beiden USB-C-Anschlüsse (3.2 und 2.0). Es kann sogar ein externer Monitor an das Tablet angeschlossen werden. Der Akku hat eine Kapazität von 12.300 Milliamperestunden und ermöglicht laut Lenovo rund 12 Stunden Videowiedergabe.Passend zum Tablet gibt es einen Standfuß, der magnetisch am Tablet befestigt wird. Eine Tastatur und einen Stylus gibt es für das Lenovo Tab Extreme ebenfalls. In den USA soll das Tablet für rund 1200 Dollar in den Handel kommen.