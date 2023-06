Honor Pad X8 im Test: Solides Tablet mit 10-Zoll-Display für Einsteiger

Gutes Display, viel Speicher

Kameras und Akkulaufzeit enttäuschen

Mit dem Honor Pad X8 ist erst kürzlich ein weiteres 10 Zoll großes Android-Tablet in Deutschland gestartet, welches für weniger als 200 Euro zu haben ist. Damit tritt es etwa in direkte Konkurrenz zum Samsung Galaxy Tab A8 . Wo die Stärken und Schwächen des Tablets liegen, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test.Das Honor Pad X8 besitzt ein 10,1 Zoll großes IPS-Display. Es ist vollständig laminiert, hat weite Blickwinkel und eine gute Farbwiedergabe. Jedoch ist es nicht besonders hell. Dank eines Widevine-Levels von L1 können Streaming-Dienste wie Netflix die Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln voll ausnutzen. Auch die Stereo-Lautsprecher liefern bei der Videowiedergabe eine solide Audioqualität. Einen Kopfhöreranschluss gibt es allerdings nicht.Unter der Haube steckt ein Mediatek MT8786, ferner gibt es 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz - angesichts des Preises ist das Speicherangebot ordentlich. Ein Steckplatz für Micro-SD-Karten ist ebenfalls vorhanden. Im Test mit Geekbench 4 ist das Honor Pad X8 schneller als das Honor Pad 8 und es liefert auch ein wenig mehr Performance als das Galaxy Tab A8 oder Lenovo Tab M10. Für alltägliche Aufgaben ist es somit leistungsstark genug, um ein Gaming-Tablet handelt es sich allerdings nicht.Zur weiteren Ausstattung zählen eine 2-Megapixel-Frontkamera und eine 5-Megapixel-Hauptkamera, beide liefern aber keine wirklich gute Aufnahmequalität. Geladen wird das Tablet über einen USB-C-2.0-Anschluss. Es lassen sich somit keine externen Monitore verbinden. Im Akkutest hielt das Pad X8 6,25 Stunden durch, was leider kein überragender Wert ist.Als Betriebssystem läuft Android 12 mit aufgesetzter Benutzeroberfläche Magic UI in der Version 6.1. Der Google Play Store und auch die üblichen Google-Apps sind ab Werk vorinstalliert.