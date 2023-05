Honor Pad X8 ausgepackt: Erste Eindrücke zum Einsteiger-Tablet

Honor hat mit dem Honor Pad X8 ein weiteres Android-Tablet in Deutschland veröffentlicht. Mit rund 10 Zoll ist es kleiner und zugleich günstiger als das bereits seit einer Weile erhältliche Honor Pad 8. Für rund 200 Euro bietet es einen MediaTek MT8786-Chip, 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat es ausgepackt.Das Honor Pad X8 besitzt ein 10,1 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Es ist 7,55 Millimeter dünn und es bringt 460 Gramm auf die Waage. Es gibt zwei Lautsprecher mit einer ordentlichen Tonqualität, so zumindest der erste Eindruck. Während die Frontkamera mit 2 Megapixeln auflöst, gibt es auf der Rückseite eine Kamera mit 5 Megapixeln. Zwar ist der Rahmen des Tablets aus Kunststoff gefertigt, die Rückseite besteht jedoch aus Metall.Im Inneren des Honor Pad X8 steckt ein MediaTek MT8786-Prozessor, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist 64 GB groß und über eine microSD-Karte erweiterbar. Ein erster Test mit dem Benchmark-Tool Geekbench 5 zeigt, dass das Tablet ungefähr mit dem Samsung Galaxy Tab A8 gleichauf ist. Als Betriebssystem bietet es Android 12 inklusive Google Play Store und aufgesetzter Benutzeroberfläche Magic UI in Version 6.0. Erfreulich: Da das Tablet einen Widevine L1 hat, laufen Streamingdienste wie Netflix in HD-Auflösung.