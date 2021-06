Harman Kardon Citation Surround: Aus Soundbar mach 5.1-System

Vorteile

Optional zur Mulitbeam oder Citation Bar nachrüstbar

Verschiedene Farben verfügbar

Firmware Update über Soundbar

Google Home Interaktion wird über die Surround-Lautsprecher ausgegeben

Lautstärke jedes Speakers einzeln einzustellen

Je 50 Watt RMS

Toller Raumklang

Stabile Verbindung

Kabelloses Setup (WiSA-Technologie)

Zubehör für Wandmontage im Lieferumfang enthalten

Neutral

LEDs können nicht ausgeschaltet werden

Optionale Stative sind teuer

Nachteile

Gesamtset durchaus eine Investition

Nicht ohne weitere Geräte nutzbar

Die Harman Kardon Citation Multibeam 700 ist weit mehr als ein Google Home Speaker: Zusammen mit dem Citation Sub und einem Paar Citation Surround verwandelt sich die smarte Soundbar in ein 5.1 Heimkinosystem. Dabei eignet sich erstgenannte Multibeam 700 perfekt als Einstieg in die Audiowelt, da man nicht zwangsläufig nachrüsten muss.Selbst wenn man sich gegen ein Upgrade mit dem Subwoofer entscheidet, kann ein Citation Surround Paar die Tonverteilung im Raum gleich in mehrfacher Hinsicht verbessern. Zum einen verteilt sich der Sound durch die zwei zusätzlichen Speaker bei Filmen, Spielen oder Serien deutlich besser im Raum. Zum anderen können die Antworten von Google Home gerade in größeren Wohnzimmern leichter verstanden werden. Mit Hilfe der zwei separaten Lautsprechern kann der Ton besser in die verschiedenen Kanäle separiert werden.Die Klangqualität des Citation Surround-Paares reiht sich in den bisher sehr positiven Eindruck der Harman Kardon-Lautsprecher ein: Details sind klar wahrzunehmen und die Wiedergabe ist nie zu blasslastig. Sind Lautsprecher und Soundbar in Position gebracht spannen diese einen akustischen Teppich in den Raum, der einem das Gefühl gibt, mitten im Geschehen des Films oder der Serie zu sein. Das kommt nicht nur bei Action-lastigen Blockbustern zur Geltung, sondern kann auch bei kleineren Produktionen überzeugen. Nichtsdestotrotz können Action-Szenen mit dem Soundsystem brillieren. Sei es der Kriegsfilm 1917 oder die gesamte Star Wars Reihe: Unser Kollege Timm Mohn hat sich sonst nur im Kino näher in das Geschehen versetzt gefühlt.Je nach Distanz zu den Nutzern lässt sich die Lautstärke der einzelnen Speaker anheben oder senken. Diese Einstellung muss allerdings über das Touchscreen-Display der Soundbar erfolgen. Über das OS der Multibeam 700 können Firmware-Updates auf die Bestandteile des Soundsystems verteilt werden. Die Updates erfolgen Over the Air und weder die Surround noch der Citation Sub müssen hierfür verkabelt werden. Nicht für jede Einstellung ist die Interaktion mit der Multibeam 700 notwendig: Der Surround Modus kann über die Fernbedienung auf Wunsch ein- und abgeschaltet werden. Die Montage der Surround Lautsprecher kann durchaus teuer werden: Zwar liegt für die Montage an der Wand eine passende Halterung bei, Stative, die auf die Lautsprecher passen, kosten allerdings noch einmal extra und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alternativ kann man die Lautsprecher aber auch auf passend angeordnete Tische platzieren. Vier Gummifüßchen auf der Unterseite geben ihnen einen festen Stand.Aufpassen sollte man bei Anschaffung bzw. der Verwendung der Harman Kardon Citation Surround: das Lautsprecher Paar lässt sich nicht einzeln betreiben. Es ist zwingend erforderlich, die Citation Bar oder Multibeam 700 als Sender zur Verfügung zu haben. Eine Verbindung über Bluetooth direkt zu den Citation Surround ist nicht möglich. Wer in den Ton des Harman Kardon Citation Systems einmal reinhören möchte, kann sein Glück im Harman-Flagship Store in München versuchen.