Harman-Kardon Citation: Ein hübscher Subwoofer zum Nachrüsten

Vorteile:

"Donnernder Bass" ist keine Untertreibung

Schnelles Pairing

Verbindung stabil

Kein übertriebener Bass

Bass lässt sich hoch- und unterregulierten

Erhält über Citation Soundbar Firmware Updates falls nötig

Passende Farbvarianten zur schwarzen und weißen Soundbar verfügbar

Sieht sehr schick aus

Keine (hellen) LEDs

Neutral:

Mehrere Subwoofer können nicht angeschlossen werden

Nachteile:

Anschaffungspreis sehr hoch

(Sehr) Eingeschränkte Kompatibilität

So manche Soundbar kommt ohne einen zugehörigen Subwoofer daher. Sollte es dadurch an Klangqualität fehlen, kann man mit einem separaten System nachhelfen. Ein solches bietet Harman-Kardon beispielsweise mit seinem Citation an. Unser Kollege Timm Mohn hat das Gerät für euch getestet.