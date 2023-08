Harman Kardon Citation Multibeam 1100: Teure Soundbar im Test

Klarere Sprache

Bei der Harman Kardon Citation Multibeam 1100 handelt es sich um eine Soundbar mit Dolby Atmos. Die Ausgangsleistung beträgt 630 Watt. Die Citation Multibeam 1100 verfügt über HDMI-eARC und ist damit kompatibel mit einer Vielzahl an neuen TV-Geräten. Über eARC können unkomprimierte Inhalte an die Soundbar übertragen werden. Auch der Dolby Atmos Surround-Sound profitiert vom eARC-Anschluss. Die Soundbar verfügt über AirPlay, Chromecast und Alexa Multi-Room Music. Musik kann über Bluetooth 5 an die Citation Multibeam 1100 gestreamt werden. Die Soundbar ist mit Kvadrat-Stoff überzogen. Die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 verfügt über Wi-Fi und kann sich mit 2,4 GHz- und 5 GHz-Netzwerken verbinden.Auf der Oberseite der Harman Kardon Citation Multibeam 1100 befindet sich ein farbiger Touchscreen. Über das Display können Einstellungen vorgenommen und Firmware-Updates angestoßen werden. Der Bildschirm reagiert zügig auf Eingaben. Es kommt zu keinen Verzögerungen oder längeren Wartezeiten. Während Musikwiedergaben wird auf dem Display der aktuelle Titel sowie ein Cover angezeigt. Die Anzeige ist nicht dauerhaft aktiv und wird, bspw. während einer Filmwiedergabe, nach kurzer Zeit deaktiviert. Links und rechts neben dem Display verbaut der Hersteller eine Minus- sowie eine Plus-Taste, mit der die Lautstärke jeweils verringert bzw. erhöht wird.Das Display bringt Vor- und Nachteile mit sich. Sicherlich würden sich einige Menschen eher eine App wünschen, in der Einstellungen vorgenommen werden können. Der große Vorteil des Displays ist allerdings, dass keine extra App nötig ist, um eben jene Einstellungen vorzunehmen. Zwar muss man, um das Display ablesen zu können, stets bei der Soundbar stehen, dafür verliert das Display keinen Software-Support, wie es manchmal bei Begleit-Anwendungen der Fall ist. Eventuell wäre eine zusätzliche App, über die die gleichen Einstellungen vorgenommen werden können, ein geeigneter Kompromiss. Über die Google-App ist es nicht möglich, auf alle Einstellungen, die über das Display verändert werden können, zuzugreifen.Harman Kardon verbaut in der Soundbar einige Software-Tweaks, die dem Heimkino-Erlebnis zuträglich sind. Dazu gehört PureVoice. Die Einstellung sorgt dafür, dass Sprache stets deutlich zu verstehen ist. Zur optimalen Soundwiedergabe trägt auch die Klangkalibrierung bei. Bei jener kalibriert sich die Citation 1000 und passt den internen Equalizer an die räumliche Umgebung an. Die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 verfügt über insgesamt 11 Treiber im Inneren. Zwei der Audio-Kanäle sind nach oben gerichtet, um Dolby Atmos zu ermöglichen. Die 2,75-Zoll-Vollbereichs-Treiber machen Sound-technisch im Vergleich zur Multibeam 700 und Citation Bar einen großen Unterschied. Insgesamt sind acht 60 Watt Tieftöner verbaut. Das Audio-Setup wird um drei 50 Watt Hochtöner ergänzt. Harman Kardon setzt auf sechs Racetrack-Treiber, drei 1-Zoll-Hochtöner sowie zwei aufwärts gerichtete Vollbereichs-Treiber. Unser Kollege Timm Mohn ist sich sicher: Bei der Multibeam 1100 handelt es sich um das Must-have aus dem Harman-Kardon-Soundbar-Portfolio. Die Ausgabeleistung trägt eine Vielzahl an Formaten, sei es Frühstücksfernsehen, Musical oder Action-Film. Richtig auf den Raum eingestellt, lässt die Citation 1100 den Zuschauer förmlich ins Geschehen eintauchen.Harman Kardon hat bereits mit den bisherigen Soundbars bewiesen, dass nicht nur Schranklautsprecher eine gute Basis für das Heimkino darstellen. Die 4,6 Kilogramm schwere Harman Kardon Citation Multibeam 1100 zählt mit 1150 x 65 x 130 mm nicht zu den kompakten Soundbars. Wird eine kleinere Soundbar benötigt, kann das Sortiment von Harman Kardon ggf. das passende Modell beherbergen: Der Hersteller bietet insgesamt drei Soundbars an. Während die Citation Bar mit 1150 x 64 x 115 mm nur geringfügig kleiner ist, verfügt die Multibeam 700 über einen kompakteren Fußabdruck. Sie misst 790 x 65 x 130 mm. Mit steigender Größe geht eine jeweils verbesserte Sound-Qualität einher. Die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 kann die Grundlage für eine Multimedia-Ecke darstellen. Mit Ultra HD 4k samt Dolby Vision bietet die Soundbar einen hohen Mehrwert gegenüber der Citation Bar. Die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 ist für 999 Euro beim Hersteller in Schwarz sowie Grau verfügbar