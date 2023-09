Harman Kardon Citation Multibeam 1100 im Test: Starker Sound

Kräftiger Klang

Die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 ist eine kraftvolle Soundbar mit elf Treibern. Mit einer Ausgangsleistung von 630 Watt RMS ist es der Citation Multibeam 1100 möglich, auch größere Wohnzimmer oder den Heimkinoraum zu beschallen. Die Dolby-Atmos-Soundbar brilliert bei Action-Szenen und liefert gleichzeitig glasklaren Sound während Dialogen. Fliegt im Film eine Patrone von links nach rechts, fühlt es sich an, als könne man dem Schuss auditiv folgen.Die Musical-Episode von "Star Trek Strange New Worlds" vermittelt den Eindruck, man säße direkt im Orchester. Die Soundbühne ist durch die Kalibrierung auf die räumlichen Verhältnisse stets individuell ausbalanciert. Unser Kollege Timm Mohn attestiert der Soundbar: Der Ton wird von keinem anderen Citation-Speaker überboten. Die Soundbühne lässt sich allerdings weiter ausbauen: Die Multibeam-Serie ist kompatibel mit anderen Citation-Produkten.Die Soundbar kann dank kräftiger Tieftöner als Stand-alone-Gerät verwendet werden. Zusätzlich lässt sich die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 allerdings noch mit den Citation-Subwoofern verbinden. Der Harman Kardon Citation Sub bietet eine Ausgangsleistung von 200 Watt RMS. Der 10-Zoll-Tieftöner lässt jede Film- oder Serien-Explosion kräftig erscheinen. Der Citation Sub S bietet eine Ausgangsleistung von 100 Watt RMS. Die kleinere Variante verfügt über einen 6,5 Zoll Subwoofer.Da die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 Bässe deutlich intensiver transportiert als die kleine Citation Multibeam 700 , empfiehlt es sich, die Citation Sub als Ergänzung zur Multibeam 1100 in Betracht zu ziehen. Durch Updates hat Harman Kardon die Bass-Level-Steuerung verändert. Mit der neuen Firmware-Version lässt sich die Intensität besser von der Couch aus einstellen. Der Hersteller versorgt die Citation-Reihe bereits sehr lange mit Updates und vergisst dabei auch keine Produkte.Neben den Subwoofern ist die Soundbar auch mit den Citation Surround kompatibel. Diese passen wie die ganze Produktpalette optisch zur Citation Multibeam 1100. Das Lautsprecher-Set wird kabellos mit der Soundbar verbunden. Um optimalen Sound für alle Beteiligten zu ermöglichen, findet auch hier eine Kalibrierung statt. Durch die Surround-Lautsprecher ist es möglich, dass bspw. Applaus in Serien oder Filmen gefühlt neben einem ertönt. Eine Einschränkung gibt es durch die Verbindung mit anderen Geräten: Lautsprecher wie die Citation One sind nicht mit der Harman Kardon Citation Multibeam 1100 kompatibel. Insgesamt kann durch die Erweiterung mit einem Subwoofer und den Citation Surround ein Sound-System mit 5.1.2 Kanälen erreicht werden.Der Grundstein des Audio-Systems, also die Citation Multibeam 1100 , bietet Harman Kardon für 999 Euro an. Sie tritt preislich an die Stelle der Citation Bar, die auf 799 Euro reduziert wurde . Die Lautsprecher sind jeweils in Grau und Schwarz verfügbar.