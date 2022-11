Gocycle G4i: Ein hochwertiges, aber auch recht teures Falt-E-Bike

Wer auf der Suche nach einem E-Bike ist, denkt dabei vermutlich zunächst nicht über ein faltbares Modell nach. Vor allem Pendler, aber auch all jene, die ihr Bike gelegentlich im Kofferraum auf Ausflüge mitnehmen, können von der kompakten Bauweise profitieren. In der Premiumklasse möchte das Gocycle G4i nun die Messlatte in diesem Bereich etwas höher legen.Unser Kollege Jonas Kaniuth hatte die Möglichkeit, das Gocycle G4i insgesamt drei Monate lang zu testen. In seinem Video spricht er über die Features, Stärken und Schwächen sowie natürlich auch über das Fahrgefühl des mit einem Preis von 5499 Euro leider nicht gerade günstigen E-Bikes.