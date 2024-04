Galaxy Tab Active 5: Robustes Tablet von Samsung ausgepackt

Robustes Design, gutes Display

Tablet mit wechselbarem Akku

Mit dem Galaxy Tab Active 5 ist seit wenigen Wochen ein neues, besonders robustes Tablet von Samsung in Deutschland erhältlich, welches sich etwa für den Außeneinsatz auf Baustellen eignet. Aber auch andere Zielgruppen könnten das 8 Zoll große Tablet interessant finden.Neben einem Tablet kann das Galaxy Tab Active 5 dank Samsung Dex auch einen Desktop-PC und (in der 5G-Variante) sogar ein Smartphone ersetzen, findet unser Kollege Andrzej Tokarski , der das Tablet ausgepackt hat.Es ist bereits auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich beim Galaxy Tab Active 5 um ein Outdoor-Tablet handelt: Es ist vergleichsweise dick und auch die Ränder oberhalb und unterhalb des Displays sind recht breit. Unter dem Bildschirm befinden sich außerdem drei physische Tasten zur Bedienung. Das Tablet ist nach IP68 sowie MIL-STD-810H zertifiziert. Samsung verspricht, dass das Tablet Stürze aus 1,5 Metern Höhe unbeschadet übersteht, mit Gummihülle sogar aus 1,8 Metern Höhe.Überzeugen kann das Display: Dieses ist 8 Zoll groß, hat eine Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Es ist durch Gorilla Glass 5 geschützt und mit 600 Nits zudem sehr hell. Eingaben mit dem S Pen sind möglich, der auch (in einer robusten Variante) zum Lieferumfang gehört.Samsung setzt auf den hauseigenen Exynos 1380, hinzu kommen wahlweise 6 GB oder 8 GB RAM sowie 128 GB oder 256 GB Speicherplatz. Während die Leistung somit für die meisten alltäglichen Aufgaben ausreichen sollte, kann die Grafikleistung leider nicht ganz überzeugen. Diese fällt sogar schwächer als beim Vorgänger, dem Galaxy Tab Active 3, aus.Fotos lassen sich mit der 5 MP Frontkamera und der 13 MP Hauptkamera aufzeichnen. Es gibt einen Lautsprecher sowie einen klassischen Klinkenanschluss. Interessantes Detail: Der Akku ist wechselbar. Als Betriebssystem kommt Android 14 zum Einsatz, Samsung verspricht vier große Updates sowie fünf Jahre lang Sicherheitsupdates.