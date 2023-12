Galaxy Tab A9 und Tab A9+: Samsungs neue A-Serie ausgepackt

Unterschiede beim Display und der Frontkamera

Ähnliche Performance

Samsung legt seine Galaxy Tab A-Serie neu auf: Das Galaxy Tab A9 und Galaxy Tab A9+ sind inzwischen ab 229 Euro beziehungsweise 299 Euro in Deutschland erhältlich und versprechen eine solide Performance sowie aktuelle Software. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat sich die beiden neuen Einsteiger-Tablet etwas näher angeschaut und er zeigt, wie diese sich voneinander unterscheiden.Unterschiede gibt es zunächst beim Bildschirm. Erwartungsgemäß ist dieser beim Plus-Modell größer: Er bietet 11 Zoll, eine Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln sowie 90 Hertz. Das Tab A9 besitzt hingegen ein 8,7 Zoll großes Display mit 60 Hertz und einer recht niedrigen Auflösung von 1340 x 800 Pixeln. Beide Displays haben keinen S-Pen-Support.Die Auflösung der Frontkamera unterscheidet sich ebenfalls, denn während diese beim Galaxy Tab A9 mit 2 Megapixeln auflöst, tut sie dies beim Tab A9+ immerhin mit 5 Megapixeln. Die Hauptkamera hat in beiden Fällen eine 8-Megapixel-Auflösung. Ein weiterer Unterschied: Das Tab A9 hat zwei Lautsprecher, das Tab A9+ doppelt so viele.In den Tablets steckt jeweils ein anderer Prozessor: Beim Tab A9 ist es ein Mediatek Helio G99, beim Tab A9+ ein Snapdragon 695 5G. Dazu gibt es bis zu 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Ein erster Blick auf Benchmarks zeigt, dass die zwei Tablets etwa gleich leistungsfähig sind und ähnliche Ergebnisse wie das Galaxy Tab S6 Lite 2022 liefern.