Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 mit neuer CPU im Unboxing

Samsung legt das Galaxy Tab S6 Lite (mal wieder) neu auf: In der 2024-Edition bietet das beliebte Mittelklasse-Tablet mit Stylus nun vor allem mehr Prozessorleistung, bleibt ansonsten aber größtenteils seinen Vorgängern treu. Unser Kollege Andrzej Tokarski stellt das Samsung Galaxy Tab S6 Lite im Unboxing näher vor.Samsung setzt in der neuesten Edition nun auf den Exynos 1280, einen Prozessor mit acht Kernen, der noch einmal ein gutes Stück mehr Leistung als der Snapdragon 720G im Vorgängermodell verspricht - erste Benchmarks belegen dies auch, jedoch ist es im Vergleich zum Samsung Galaxy Tab S9 FE trotzdem ein wenig schwächer. Spiele wie PUBG Mobile laufen aber dennoch flüssig. Zur weiteren Ausstattung gehören 4 GB RAM und 64 GB Speicher, der zudem erweiterbar ist. Eine Option auf LTE ist ebenfalls vorhanden.Ansonsten bleibt die Ausstattung unverändert: Das Gehäuse besteht aus Metall, das Display ist 10,4 Zoll groß und es hat eine Auflösung von 2000 × 1200 Pixeln. Die maximale Bildwiederholungsrate beträgt weiterhin 60 Hertz und auch der S Pen wird unterstützt. Die Kameras lösen mit fünf Megapixeln (Vorderseite) sowie acht Megapixeln (Rückseite) auf. Es gibt zwei Lautsprecher und einen Kopfhöreranschluss, allerdings keinen Fingerabdruckleser. Zudem bietet Samsung keine offiziellen Tastaturcover für das Tablet an.Samsung verkauft das Galaxy Tab S6 Lite 2024 mit Android 14 und aufgesetztem One UI in Version 6.1, in den nächsten Jahren werden mehrere große Updates für das Betriebssystem folgen.Übrigens: Veränderungen gibt es noch bei der Verpackung sowie beim Lieferumfang. Zwar liegt dem Tablet ein USB-C-Kabel bei, ein Netzteil fehlt nun aber, was für ein schlankeres Verpackungsdesign sorgt. Der S Pen ist jedoch weiterhin inklusive.