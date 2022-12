Für alle Fälle: So gut betreibt man Fernseher an einer Power-Station

Sehr viel Laufzeit

Power-Stations wie die Jackery Explorer 2000 Pro verfügen über eine Vielzahl an Anschlüssen. Dazu zählen Steckdosen, USB-Ports und auch sogenannte Bord- bzw. Automobilsteckdose mit 12 Volt. Mit einem KFZ-Adapter werden in der Regel bspw. Smartphones im Auto geladen. Mit dem Anschluss lassen sich überdies aber noch mehr Geräte mit Strom versorgen. Die Jackery Explorer 2000 Pro kann über den 12 Volt-Anschluss beispielsweise auch den Nokia 32 Zoll Smart TV-Fernseher mit Strom versorgen. In einem Auto würde der Fernseher direkt beim Anschluss des Kabels mit Strom versorgt werden. Im Falle der Power-Station ist es zunächst nötig, den Port zu aktivieren. Ist dies geschehen, leuchtet in der Power-Taste ein grünes Licht. Power-Stations haben einen weiteren Vorteil gegenüber Autos: Die Modelle von EcoFlow, Bluetti oder Jackery verfügen allesamt über ein Display, auf dem sich zahlreiche Daten abrufen lassen.Die Jackery Explorer 2000 Pro zeigt auf jenem den Stromverbrauch sowie die Restlaufzeit an. Sobald Fernseher und Power-Station verbunden wurden, verbraucht das Nokia-TV 4 bis 5 Watt im Standby. Der Stromverbrauch lässt sich reduzieren, indem Chromecast deaktiviert wird. In der Praxis ist der Stromverbrauch davon abhängig, wofür der Smart-TV verwendet wird. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt. Sobald der Fernseher eingeschaltet wird, erhöht sich der Stromverbrauch auf circa 24 Watt. Der Strombedarf des Smart-TVs ist so gering, dass die Lüfter der Jackery Explorer 2000 Pro nicht aktiviert werden müssen. Es ist folglich möglich, die Power-Station und den Fernseher im selben Raum zu betreiben. Die Explorer 2000 Pro ist allgemein sehr leise und kann sich dadurch von der Konkurrenz, wie etwa EcoFlow, abheben.Beim Streamen von Medieninhalten liegt der Stromverbrauch konstant bei 23 bis 24 Watt. Dem Display der Jackery Explorer 2000 Pro ist bei vollem Akku zu entnehmen, dass der Fernseher bei gleichbleibendem Verbrauch etwas über 99 Stunden mit Strom versorgt werden kann. Die aktuelle Restlaufzeit kann jederzeit über die Display-Taste der Power-Station eingesehen werden. Wer also einen längeren Wohn- oder Campingwagen-Trip plant, kann einen Smart-TV also dauerhaft mit der Power-Station oder dem entsprechenden Anschluss im Wohnmobil mit Strom versorgen. Neben der Verwendung im Camping-Wagen bietet sich auch der Einsatz im Garten. Wird der Fernseher im öffentlichen Raum verwendet, empfiehlt es sich allerdings, die Lautstärke zu reduzieren, um Nachbarn oder die Natur nicht zu stören.Die Stromversorgung des Nokia Smart TV 23 Zoll mithilfe der Jackery Explorer 2000 Pro birgt einen weiteren Vorteil: Die Power-Station kann via Solar-Panel aufgeladen und so mit Ökostrom verwendet werden. Die tatsächliche Laufzeit des Fernsehers ist immer abhängig von der Größe des verwendeten Stromspeichers. Auch die Jackery Power-Station korrigiert nach kurzer Zeit die tatsächliche Laufzeit etwas herunter. Die 2160 Wattstunden reichen aus, um 93 Stunden Inhalte auf dem Nokia Smart-TV abzuspielen. Die Laufzeit lässt sich verlängern, wenn man den 12 Volt-Anschluss konsequent deaktiviert, während der Fernseher nicht in Gebrauch ist. Ist das Gerät mit der Autobatterie verbunden, empfiehlt sich die Trennung, sobald das TV nicht mehr verwendet wird.